Реанімували більше години: організатори напівмарафону у Львові розкрили деталі трагедії (відео)

За їх словами, спортсмен намагався побити власний рекорд, встановлений під час забігу в Києві. Зараз з'ясовується точна причина смерті.

Учасник Львівського напівмарафону, якому було 23 роки, втратив свідомість на 21 кілометрі, фактично за 200 метрів до фінішу. Медики намагалися йому допомогти, але лише констатували смерть.

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"Вперше за 6 років проведення Львівського напівмарафону у нас, на жаль, стався нещасний випадок. Лікарі швидкої проводили реанімаційні заходи, але, на жаль, нашого учасника не вдалося врятувати", — цитує Дмитра Черницького, генерального директора Run Ukraine, прес-служба Львівської міської ради.

"Ми подивилися статистику його стартів: він брав участь в нашому Київському напівмарафоні в 2019 році і пробіг його за 1 годину 54 хвилини. Він планував поліпшити свій результат у Львівському напівмарафоні і фінішувати за 1 годину 45 хвилин. Ми подивилися його результати на 15 кілометрів — це дистанцію він подолав за годину і 15 хвилин. тобто він дійсно втік швидко ", — говорить Черницький.

"Потерпілий лежав на боці. Ми перевернули його, поставили на дошку, зафіксували, перевірили життєві параметри. Дихання у нього було присутнє, 2 подиху за десять секунд. Але слабо, дуже слабо прослуховувався пульс на сонній артерії", — розповіла Сегодня рятувальник, яка працювала на напівмарафоні.

У якийсь момент момент медики помітили, що дихання зникає. Рятувальники разом з медиками реанімували чоловіка більше години.

"Медики констатували смерть хлопця. Про нього відомо, що він студент. Чи стала причиною смерті спека або що-небудь інше — все це зараз з'ясовується", — говорять в прес-службі поліції Львівської області.

Фокус вже писав про те, що про трагедію повідомив мер Львова Андрій Садовий. Після смерті 23-річного бігуна організатори напівмарафону оголосили, що змагання будуть проходити за зміненим маршрутом.