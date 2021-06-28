Статистика коронавируса на 28 июня: 9 летальных случаев, Киев снова в лидерах по Украине

Среди зараженных COVID-19 трое медиков и 19 детей, а лидерами по новым случаям стал Киев, Днепропетровская и Киевская области.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 285 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, об этом информирует пресс-служба МОЗ Украины.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 384 человека;

летальных исходов — 9;

выздоровели после COVID-19 — 723 человека.

За один день проведено 19477 тестирований, из которых 12098 ПЦР-тестов, 2442 методом ИФА и сделано 4937 экспресс-тестов на антиген к COVID-19.

Наибольшее количество подтвержденных новых случаев заражения COVID-19 за сутки:

Киев — 116 случаев;

Днепропетровская область — 24 случаев;

Киевская область — 22 случаев;

Николаевская область — 20 случаев;

Одесская область — 11 случаев.

[ + – ] Статистика коронавируса за 27 июня Фото: Facebook / МОЗ

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели — 2234281 человек;

выздоровели — 2163792 человек;

летальных исходов — 52295;

проведено ПЦР-тестов — 10806892.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине провалена вакцинация людей старше 60 лет. При заражении коронавирусом, как показывает статистика, вероятность госпитализации пожилых людей выше в 3–7 раз, чем молодых. Людей старше 60 лет вакцинировали одной дозой – 6,3%, двумя – 1,6%, и эти цифры говорят о провале вакцинации пожилых людей.

Также Фокус рассказывал, что COVID-паспорта в Украине будут действовать до 180 дней. Основанием для его выдачи будет негативный ПЦР-тест или прохождение полного курса иммунизации от COVID-19, а сам документ хотят внедрить с 1 июля 2021 года.