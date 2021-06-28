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Статистика коронавируса на 28 июня: 9 летальных случаев, Киев снова в лидерах по Украине

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Фото: 24 канал | Коронавирус в Украине

Среди зараженных COVID-19 трое медиков и 19 детей, а лидерами по новым случаям стал Киев, Днепропетровская и Киевская области.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 285 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, об этом информирует пресс-служба МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано — 384 человека;
  • летальных исходов — 9;
  • выздоровели после COVID-19 — 723 человека.

За один день проведено 19477 тестирований, из которых 12098 ПЦР-тестов, 2442 методом ИФА и сделано 4937 экспресс-тестов на антиген к COVID-19.

Наибольшее количество подтвержденных новых случаев заражения COVID-19 за сутки:

  • Киев — 116 случаев;
  • Днепропетровская область — 24 случаев;
  • Киевская область — 22 случаев;
  • Николаевская область — 20 случаев;
  • Одесская область — 11 случаев.
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Статистика коронавируса за 27 июня
Фото: Facebook / МОЗ

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболели — 2234281 человек;
  • выздоровели — 2163792 человек;
  • летальных исходов — 52295;
  • проведено ПЦР-тестов — 10806892.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине провалена вакцинация людей старше 60 лет. При заражении коронавирусом, как показывает статистика, вероятность госпитализации пожилых людей выше в 3–7 раз, чем молодых. Людей старше 60 лет вакцинировали одной дозой – 6,3%, двумя – 1,6%, и эти цифры говорят о провале вакцинации пожилых людей.

Также Фокус рассказывал, что COVID-паспорта в Украине будут действовать до 180 дней. Основанием для его выдачи будет негативный ПЦР-тест или прохождение полного курса иммунизации от COVID-19, а сам документ хотят внедрить с 1 июля 2021 года.