Статистика коронавірусу на 28 червня: 9 летальних випадків, Київ знову в лідерах по Україні

Серед заражених COVID-19 троє медиків і 19 дітей, а лідерами за новими випадками став Київ, Дніпропетровська та Київська області.

За минулу добу в Україні зафіксовано 285 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, про це інформує прес-служба МОЗ України.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 384 людини;

летальних випадків — 9;

одужали після COVID-19 — 723 особи.

За один день проведено 19477 тестувань, з яких 12098 ПЛР-тестів, 2442 методом ІФА та зроблено 4937 експрес-тестів на антиген до COVID-19.

Найбільша кількість підтверджених нових випадків зараження COVID-19 за добу:

Київ — 116 випадків;

Дніпропетровська область — 24 випадків;

Київська область — 22 випадків;

Миколаївська область — 20 випадків;

Одеська область — 11 випадків.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 27 червня Фото: Facebook / МОЗ

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2234281 чоловік;

одужали — 2163792 чоловік;

летальних випадків — 52295;

проведено ПЛР-тестів — 10806892.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні провалена вакцинація людей старше 60 років. При зараженні коронавірусом, як показує статистика, ймовірність госпіталізації літніх людей вище в 3-7 разів, ніж молодих. Людей старше 60 років вакцинували однією дозою — 6,3%, двома — 1,6%, і ці цифри говорять про провал вакцинації людей похилого віку.

Також Фокус розповідав, що COVID-паспорта в Україні будуть діяти до 180 днів. Підставою для його видачі буде негативний ПЛР-тест або проходження повного курсу імунізації від COVID-19, а сам документ хочуть впровадити з 1 липня 2021 року.