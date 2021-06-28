Статистика коронавірусу на 28 червня: 9 летальних випадків, Київ знову в лідерах по Україні
Серед заражених COVID-19 троє медиків і 19 дітей, а лідерами за новими випадками став Київ, Дніпропетровська та Київська області.
За минулу добу в Україні зафіксовано 285 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, про це інформує прес-служба МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 384 людини;
- летальних випадків — 9;
- одужали після COVID-19 — 723 особи.
За один день проведено 19477 тестувань, з яких 12098 ПЛР-тестів, 2442 методом ІФА та зроблено 4937 експрес-тестів на антиген до COVID-19.
Найбільша кількість підтверджених нових випадків зараження COVID-19 за добу:
- Київ — 116 випадків;
- Дніпропетровська область — 24 випадків;
- Київська область — 22 випадків;
- Миколаївська область — 20 випадків;
- Одеська область — 11 випадків.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2234281 чоловік;
- одужали — 2163792 чоловік;
- летальних випадків — 52295;
- проведено ПЛР-тестів — 10806892.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні провалена вакцинація людей старше 60 років. При зараженні коронавірусом, як показує статистика, ймовірність госпіталізації літніх людей вище в 3-7 разів, ніж молодих. Людей старше 60 років вакцинували однією дозою — 6,3%, двома — 1,6%, і ці цифри говорять про провал вакцинації людей похилого віку.
Також Фокус розповідав, що COVID-паспорта в Україні будуть діяти до 180 днів. Підставою для його видачі буде негативний ПЛР-тест або проходження повного курсу імунізації від COVID-19, а сам документ хочуть впровадити з 1 липня 2021 року.