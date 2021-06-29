Смелянский еще два года будет руководить Укрпочтой

Смелянский утверждает, что этот срок на посту руководителя государственной компании будет для него последним.

Генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смелянский сообщил, что продолжит возглавлять компанию до 30 июня 2023 года.

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"Хочу вам сообщить, что после единогласной поддержки моей кандидатуры Наблюдательным советом, я продолжу руководить компанией до 30 июня 2023 года", – написал он на своей странице в Facebook.

Смелянский утверждает, что этот срок на посту руководителя госкомпании будет для него последним.

"СЕО, как и футбольных тренеров, могут поменять в любой день. Но я рад, что сегодня принято именно такое решение. Мы подошли очень близко к желаемой цели, но еще не смогли перейти рубикон реформ", – заявил он.

По словам Смелянского, неопределенность с руководством "Укрпочты" обошлась компании "очень дорого" и теперь необходимо "быстро все исправлять, возвращать клиентов, партнеров, подрядчиков и усиливать команду".

[ + – ] Сообщение Смелянского

Ранее сообщалось, что Игорь Смелянский после завершения своего контракта 30 июня 2021 года будет претендовать на пост главы правления "Укрзализныци".

Также мы писали, что в марте 2021 года "Укрпочте" запретили повышать тарифы на свои услуги.

Кроме того, известно, что "Укрпочта" начала принимать электронные документы в приложении "Дія". Теперь в почтовые отделения для получения посылок с наложенным платежом от 5 тысяч гривен и почтовых переводов можно приходить только с мобильным телефоном.