"Укрпочте" запретили повышать тарифы на свои услуги

Нацкомиссия обнаружила недостатки и несоответствия в предложенных почтовым оператором тарифах

Акционерному обществу "Укрпочта" не позволили повышать тарифы на отправку писем, открыток, а также бандеролей и посылок.

Об этом в среду, 24 марта информирует Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации.

Ранее "Укрпочта" запрашивала пересмотр граничных тарифов, утвержденных еще в сентябре 2019 года. Предприятие планировано рост тарифов в два этапа: первый – до 30 ноября текущего года (на 30,6%), второй – с 1 декабря 2021 года (на 8,8%).

Однако Нацкомиссия отказала акционерному обществу, обнаружив в предложениях почтового оператора ряд недостатков и несоответствий.

"Комиссия не получила от "Укрпочты" надлежащей реакции по поводу исправления выявленных недочетов", – сказано в сообщении.

Соответственно, в ближайшее время стоимость почтовых услуг "Укрпочты" не увеличится.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года в компании планируют приобрести 1850 автомобилей, которые будут осуществлять разные услуги. Например, доставку до дверей, заказывать лекарства и мелкую бытовую технику в интернет-магазинах, оплачивать коммунальные услуги и другие. Проект будет действовать в 17 областях Украины.

В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о том, что компания "Укрпочта" начала принимать электронные документы в приложении "Дія". Теперь в почтовые отделения для получения посылок с наложенным платежом от 5 000 грн и почтовых переводов можно приходить только с мобильным телефоном, на котором установлено это приложение.

С 1 февраля 2021 года "Укрпочта" стала частью мировой системы почтовых операторов, которая позволяет обмениваться предварительными данными электронных таможенных документов. Клиенты теперь смогут сами оформить необходимую декларацию через сайт "Укрпочты", в приложении или через систему API.

Фокус писал о том, что положить на карту от 50 до 4999 грн за одну операцию теперь можно в автоматизированных отделениях "Укрпочты" (их в стране около 3 тыс.). Комиссия за услугу составляет 1,5% от суммы пополнения, но не менее 10 грн. Условия зачисления средств зависят от условий банка-эмитента карты.