"Укрпочта" начала выдавать переводы и посылки с наложенным платежом через "Дію", - министр

Криклий рассказал, как изменился алгоритм получения посылок и переводов в отделениях компании.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий написал на своем канале в Telegram о том, что компания "Укрпочта" начала принимать электронные документы в приложении "Дія". Теперь в почтовые отделения для получения посылок с наложенным платежом от 5 000 грн и почтовых переводов можно приходить только с мобильным телефоном, на котором установлена "Дія".

"Раньше, чтобы это сделать, нужно было идти в отделение с заранее сделанными копиями бумажных документов. Теперь достаточно:

1) предоставить номер штрихкода ID-карты или паспорта в приложении;

2) подтвердить передачу электронных копий с "Дії", которые оператор "Укрпочты" просканирует за считанные секунды", — отметил Криклий.

Отметим, с 1 марта в приложении "Дія" можно стать в онлайн-очередь на вакцинацию от COVID-19.

Недавно руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник рассказывал, что к 2023 году они планируют через приложение обеспечить доступ ко всем госуслугам в Украине. По его словам, в ближайшие годы цифровая трансформация в стране может затронуть многие сферы в стране, в том числе торговлю, юстицию, медицину, налоговую систему и т.д.

Отметим, недавно Фокус брал эксклюзивное интервью у министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в котором тот рассказывал о своем видении превращения Украины в "максимально цифровое государство".