"Укрпошта" почала видавати перекази і посилки з післяплатою через "Дію", — міністр

Криклій розповів, як змінився алгоритм отримання посилок та переказів у відділеннях компанії.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій написав на своєму каналі в Telegram про те, що компанія "Укрпошта" почала приймати електронні документи в додатку "Дія". Тепер в поштові відділення для отримання посилок із післяплатою від 5 000 грн і поштових переказів можна приходити тільки з мобільним телефоном, на якому встановлена "Дія".

"Раніше, щоб це зробити, потрібно було йти до відділення із заздалегідь зробленими копіями паперових документів. Тепер достатньо:

1) надати номер штрихкоду ID-карти або паспорта в додатку;

2) підтвердити передавання електронних копій з "Дії", які оператор "Укрпошти" просканує за лічені секунди", — зазначив Криклій.

Зазначимо, з 1 березня в додатку "Дія" можна стати в онлайн-чергу на вакцинацію від COVID-19.

Нещодавно керівник проекту "Дія" Мстислав Банік розповідав, що до 2023 року вони планують через додаток забезпечити доступ до всіх держпослуг в Україні. За його словами, у найближчі роки цифрова трансформація в країні може торкнутися багатьох сфер у країні, зокрема торгівлі, юстиції, медицини, податкової системи тощо.

Зазначимо, нещодавно Фокус брав ексклюзивне інтерв'ю у міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, в якому той розповідав про своє бачення перетворення України на "максимально цифрову державу".