"Укрпошті" заборонили підвищувати тарифи на свої послуги

Нацкомісія виявила недоліки і невідповідності в запропонованих поштовим оператором тарифах

Акціонерному товариству "Укрпошта" не дозволили підвищувати тарифи на відправлення листів, листівок, а також бандеролей і посилок.

Про це в середу, 24 березня інформує Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Раніше "Укрпошта" запитувала перегляд граничних тарифів, затверджених ще у вересні 2019 року. Підприємство планувало зростання тарифів у два етапи: перший — до 30 листопада поточного року (на 30,6%), другий — з 1 грудня 2021 року (на 8,8%).

Однак Нацкомісія відмовила акціонерному товариству, виявивши в пропозиціях поштового оператора ряд недоліків і невідповідностей.

"Комісія не отримала від "Укрпошти" належної реакції з приводу виправлення виявлених недоліків", — сказано в повідомленні.

Відповідно найближчим часом вартість поштових послуг "Укрпошти" не збільшиться.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2021 року в компанії планують придбати 1850 автомобілів, які будуть здійснювати різні послуги. Наприклад, доставлення до дверей, замовлення ліків і дрібної побутової техніки в інтернет-магазинах, оплату комунальних послуг та інші. Проект діятиме в 17 областях України.

У свою чергу міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив про те, що компанія "Укрпошта" почала приймати електронні документи в додатку "Дія". Тепер у поштові відділення для отримання посилок з післяплатою від 5 000 грн і поштових переказів можна приходити тільки з мобільним телефоном, на якому встановлений цей додаток.

З 1 лютого 2021 року "Укрпошта" стала частиною світової системи поштових операторів, яка дозволяє обмінюватися попередніми даними електронних митних документів. Клієнти тепер зможуть самі оформити необхідну декларацію через сайт "Укрпошти", у додатку або через систему API.

Фокус писав про те, що покласти на карту від 50 до 4999 грн за одну операцію тепер можна в автоматизованих відділеннях "Укрпошти" (їх к країні близько 3 тис.). Комісія за послугу 1,5% від суми поповнення, але не менше 10 грн. Умови зарахування коштів залежать від умов банку-емітента картки.