Смілянський ще два роки керуватиме Укрпоштою

Смілянський стверджує, що цей термін на посаді керівника державної компанії буде для нього останнім.

Генеральний директор акціонерного товариства "Укрпошта" Ігор Смілянський повідомив, що продовжить очолювати компанію до 30 червня 2023 року.

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"Хочу вам повідомити, що після одностайної підтримки моєї кандидатури Наглядовою радою, я продовжу керувати компанією до 30 червня 2023 року", — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Смілянський стверджує, що цей термін на посаді керівника держкомпанії буде для нього останнім.

"СЕО, як і футбольних тренерів, можуть поміняти в будь-який день. Але я радий, що сьогодні ухвалене саме таке рішення. Ми підійшли дуже близько до бажаної мети, але ще не змогли дозволити собі реформ", — заявив він.

За словами Смілянського, невизначеність з керівництвом "Укрпошти" коштувала компанії "дуже дорого" і тепер необхідно "швидко все виправляти, повертати клієнтів, партнерів, підрядників і посилювати команду".

[ + – ] Повідомлення Смілянського

Раніше повідомлялося, що Ігор Смілянський після завершення свого контракту 30 червня 2021 року претендуватиме на посаду глави правління "Укрзалізниці".

Також ми писали, що в березні 2021 року "Укрпошті" заборонили підвищувати тарифи на свої послуги.

Крім того, відомо, що "Укрпошта" почала приймати електронні документи в додатку "Дія". Тепер у поштові відділення для отримання посилок із післяплатою від 5 тисяч гривень і поштових переказів можна приходити тільки з мобільним телефоном.