В Украине разработали мобильный медкабинет-трансформер для армии (фото)

Разработка позволяет одновременно работать двум хирургам, что позволит оказывать помощь бойцам вдали от полноценных госпиталей.

Компания "Телекарт-Прилад" создала мобильный кабинет на базе военного грузовика МАЗ. Об этом сообщает АрміяInform.

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Медицинский кабинет, как заявляют в компании, создан при учете мнения профессиональных врачей из Главного военного клинического госпиталя. Финансирования от государства компания не получила, это их частная инициатива по созданию медицинского кабинета.

Кабинет имеет два операционных стола, которые можно перемещать для увеличения рабочего пространства. Основное предназначение комплекса — оказание хирургической помощи военным в полевых условиях. Например, когда полноценный госпиталь далеко, а помощь нужно оказать сейчас.

Фото: АрміяInform

Для безопасности конструкция защищена от пуль и осколков снарядов, его лучше использоваться на 2-3 линиях в зоне ООС.

Сообщается, что полный вес комплекса с шасси не превышает 25 тонн, а работа комплекса без пополнения расходных материалов — сутки. Одновременно в медкабинете можно развернуть 9 рабочих мест. В то же время проводить операцию могут два хирурга, которым имеется возможность помогать анестезиолог.

Фото: АрміяInform

Военному аналитику Фокуса Игалю Левину удалось побывать внутри комплекса во время выставки "Зброя та безпека" в Киеве, его мнение касательно новинки:

"Нужно подчеркнуть, что столы в операционной мобильны. Это позволяет настраивать комнату под нужды медперсонала. В случае с одним оперируемым, второй стол складывается, и места образуется предостаточно. Такие операционные хороши тогда, когда прооперировать надо немедленно и нет времени доставить раненного в больницу.

Полноценная мобильная операционная комната в относительной близости от передовой — важный элемент который обеспечит высокий боевой дух. Боец знает, что даже в случаи тяжелого ранения, его не бросят, возможно в течении десятков минут он окажется уже на операционном столе. Другое дело, что два операционных стола — это непозволительно мало если речь идет о большой и полномасштабной войне".

Фото: Фокус

Напомним, на выставке "Зброя та безпека-2021" представили украинские боевые дроны.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин также написал колонку о его впечатлениях по выставке: "Системы рулят. Почему ударные БПЛА — это больше не оружие завтрашнего дня".