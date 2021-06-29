В Україні розробили мобільний медкабінет-трансформер для армії (фото)

Розробка дозволяє одночасно працювати двом хірургам, що дозволить надавати допомогу бійцям далеко від повноцінних госпіталів.

Компанія "Телекарт-Прилад" створила мобільний кабінет на базі військової вантажівки МАЗ. Про це повідомляє АрміяInform.

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Медичний кабінет, як заявляють у компанії, створений при обліку думки професійних лікарів з Головного військового клінічного госпіталю. Фінансування від держави компанія не отримала, це їхня приватна ініціатива по створенню медичного кабінету.

Кабінет має два операційні столи, які можна переміщати для збільшення робочого простору. Основне призначення комплексу — надання хірургічної допомоги військовим у польових умовах. Наприклад, коли повноцінний госпіталь далеко, а допомогу потрібно надати зараз.

Фото: АрміяInform

Для безпеки конструкція захищена від куль і осколків снарядів, її краще використовувати на 2-3 лініях у зоні ООС.

Повідомляється, що повна вага комплексу з шасі не перевищує 25 тонн, а робота комплексу без поповнення витратних матеріалів — добу. Одночасно в медкабінеті можна розгорнути 9 робочих місць. У той же час проводити операцію можуть два хірурги, яким має можливість допомагати анестезіолог.

Фото: АрміяInform

Військовому аналітику Фокуса Ігалю Левіну вдалося побувати всередині комплексу під час виставки "Зброя та безпека" в Києві, його думка щодо новинки:

"Потрібно підкреслити, що є столи в операційній мобільні. Це дозволяє налаштовувати кімнату під потреби медперсоналу. У випадку з одним оперованим, другий стіл складається, і місця утворюється більш ніж достатньо. Такі операційні хороші тоді, коли прооперувати треба негайно і немає часу доставити пораненого до лікарні.

Повноцінна мобільна операційна кімната у відносній близькості від передової — важливий елемент, який забезпечить високий бойовий дух. Боєць знає, що навіть у випадку важкого поранення, його не кинуть, можливо протягом десятків хвилин він опиниться вже на операційному столі. Інша справа, що два операційні столи — це неприпустимо мало, якщо мова йде про велику і повномасштабну війну".

Фото: Фокус

Нагадаємо, на виставці "Зброя та безпека-2021" представили українські бойові дрони.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін також написав колонку про його враження щодо виставки: "Системи рулять. Чому ударні БПЛА — це більше не зброя завтрашнього дня".