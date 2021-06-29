Выезд из ОРДЛО в Украину через РФ: в Раде частично отменили штрафы

Сейчас штраф за это административное нарушение может достигать 8500 грн.

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 5478, который отменяет при некоторых условиях штрафы для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, за нарушение порядка въезда на эти территории и выезда с них.

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Сейчас на территорию ОРДЛО въезжать и выезжать можно только через только контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения, за въезд в Украину через Россию предусмотрен штраф.

Закон устанавливает, что штрафы не применяются во время действия карантина или во время блокирования деятельности КПВВ, если такие нарушения наступили по основаниям гуманитарного характера, определенным Кабмином.

К таким основания отнесены:

возвращение на место жительства;

воссоединение семьи;

тяжелая болезнь или смерть близких родственников;

необходимость обеспечения лекарственными средствами или прохождения лечения;

принятие наследства;

посещение учебного заведения для обучения;

выезд с временно оккупированной территории на постоянное или временное проживание в другом государстве.

С началом пандемии COVID-19 и введением карантинных мер ситуация с пересечением КПВВ ухудшилась. С марта 2020 года КПВВ периодически не работали или работали в ограниченном режиме. Это привело существенное увеличение случаев нарушений: въезду на подконтрольные Киеву территории через границу РФ.

Сейчас за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1,7 тыс. грн до 5,1 тыс. грн). Те же действия, совершенные группой лиц или повторно, влекут наложение штрафа от 300 до 500 минимумов доходов (от 5,1 тыс. грн до 8,5 тыс. грн).

Напомним, в мае о подготовке этого законопроекта говорил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Он отмечал, что оккупанты часто блокируют КПВВ на линии разграничения, и люди, проживающие на временно оккупированных территориях Донбасса, вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию. "Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников работает над этой проблемой. Он считает ситуацию недопустимой", – заявил Арестович.

Ранее Фокус писал, что украинская сторона предоставила автобусы для перевозки граждан через КПВВ "Золотое" и "Счастье", однако российская сторона в очередной раз отказала в открытии контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на линии разграничения.