Виїзд з ОРДЛО в Україну через РФ: у Раді частково скасували штрафи

Наразі штраф за це адміністративне порушення може досягати 8500 грн.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №5478, який скасовує за деяких умов штрафи для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, за порушення порядку вʼїзду на ці території і виїзду з них.

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Наразі на територію ОРДЛО вʼїжджати і виїжджати можна тільки через контрольні пункти вʼїзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування, за вʼїзд в Україну через Росію передбачений штраф.

Закон встановлює, що штрафи не застосовуються під час дії карантину або під час блокування діяльності КПВВ, якщо такі порушення скоєні на підставах гуманітарного характеру, визначених Кабміном.

До таких підстав віднесено:

повернення на місце проживання;

воззʼєднання сімʼї;

важка хвороба або смерть близьких родичів;

необхідність забезпечення лікарськими засобами або проходження лікування;

отримання спадщини;

відвідування навчального закладу для навчання;

виїзд з тимчасово окупованої території на постійне або тимчасове проживання в іншій державі.

З початком пандемії COVID-19 і введенням карантинних заходів ситуація з перетином КПВВ погіршилася. З березня 2020 року КПВВ періодично не працювали або працювали в обмеженому режимі. Це призвело до істотного збільшення випадків порушень: вʼїзду на підконтрольні Києву території через кордон РФ.

Наразі за порушення порядку вʼїзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї передбачено покарання у вигляді штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (від 1,7 тис. грн до 5,1 тис. грн). Ті самі дії, вчинені групою осіб або повторно, тягнуть за собою накладення штрафу від 300 до 500 мінімумів доходів (від 5,1 тис. грн до 8,5 тис. грн).

Нагадаємо, у травні про підготовку цього законопроекту говорив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович. Він зазначав, що окупанти часто блокують КПВВ на лінії розмежування, і люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, змушені їхати на підконтрольну Україні територію через Росію. "Віцепремʼєр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков працює над цією проблемою. Він вважає ситуацію неприпустимою", — заявив Арестович.

Раніше Фокус писав, що українська сторона надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ "Золоте" і "Щастя", проте російська сторона вчергове відмовила у відкритті контрольно-пропускних пунктів вʼїзду-виїзду на лінії розмежування.