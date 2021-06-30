В Ивано-Франковской области мужчина утонул, спасая своих детей в Днестре

По словам очевидцев, отец начал нырять на глубину, пытаясь вытолкнуть детей на поверхность. Мужчина исчез из поля зрения после того, как спас дочерей.

Возле населенного пункта Козин (Ивано-Франковская область) спасатели достали из воды тело мужчины, который утонул при спасении своих детей из реки Днестр, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Трагедия произошла еще на День Конституции, 28 июня.

Спасатели получили сообщение о том, что посреди реки Днестр в Ивано-Франковской области находятся трое детей, которые не могут самостоятельно выйти на берег.

"Дети находились на расстоянии ориентировочно 20 м с противоположного берега. Спасатели на лодке доставили их на берег, где передали работникам "скорой" для проведения медицинского осмотра", — говорится в сообщении.

Как рассказали дети и очевидцы, во время отдыха на реке Днестр одна из девочек попала на глубину и начала тонуть, затягивая с собой другую сестру. Это увидел отец, который бросился спасать своих детей.

"Отец, увидев данную ситуацию, начал погружаться, чтобы вытолкнуть на поверхность детей. Отведя детей с углубления, мужчина исчез из поля зрения. 30 июня в 10:00 водолазы-спасатели ГСЧС обнаружили и подняли тело мужчины, который утонул 28 июня во время спасения двух детей на р. Днестр вблизи Козина", — подытожили в пресс-службе ведомства.

Ранее Фокус сообщал, что на Киевском море бесследно исчезла семья. Супруги с двумя детьми плавали на водохранилище на надувных матрацах, а сильный ветер отнес их далеко от берега. Одну из девочек достали из воды почти сразу, но она скончалась. Позже спасатели нашли тела еще одного ребенка и отца.

Также Фокус рассказывал, что на Азовском море случилось ЧП на катере с туристами. Пассажирский лайнер из-за неисправности и непогоды не смог самостоятельно вернутся к берегу и была угроза, что судно с отдыхающими может отнести в открытое море.