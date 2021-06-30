В Івано-Франківській області чоловік втопився, рятуючи своїх дітей у Дністрі
За словами очевидців, батько почав пірнати на глибину, намагаючись виштовхнути дітей на поверхню. Чоловік зник з поля зору після того, як врятував дочок.
Біля населеного пункту Козин (Івано-Франківська область) рятувальники дістали з води тіло чоловіка, який потонув під час рятування своїх дітей з річки Дністер, повідомляє пресслужба ДСНС.
Трагедія сталася ще на День Конституції, 28 червня.
Рятувальники отримали повідомлення про те, що посеред річки Дністер в Івано-Франківській області перебувають троє дітей, які не можуть самостійно вийти на берег.
"Діти перебували на відстані орієнтовно 20 м з протилежного берега. Рятувальники на човні доставили їх на берег, де передали працівникам "швидкої" для проведення медичного огляду", — йдеться в повідомленні.
Як розповіли діти та очевидці, під час відпочинку на річці Дністер одна з дівчаток потрапила на глибину і почала тонути, затягуючи із собою іншу сестру. Це побачив батько, який кинувся рятувати своїх дітей.
"Батько, побачивши цю ситуацію, почав занурюватися, щоб виштовхнути на поверхню дітей. Відвівши дітей з глибини, чоловік зник з поля зору. 30 червня о 10:00 водолази-рятувальники ДСНС виявили і підняли тіло чоловіка, який потонув 28 червня під час порятунку двох дітей на р. Дністер поблизу Козина", — підсумували в пресслужбі відомства.
Раніше Фокус повідомляв, що на Київському морі безслідно зникла сімʼя. Подружжя з двома дітьми плавали на водосховищі на надувних матрацах, а сильний вітер відніс їх далеко від берега. Одну з дівчаток дістали з води майже відразу, але вона померла. Пізніше рятувальники знайшли тіла ще однієї дитини і батька.
Також Фокус розповідав, що на Азовському морі сталася НП на катері з туристами. Пасажирський лайнер через несправність і негоду не зміг самостійно повернутися до берега і була загроза, що судно з відпочивальниками може віднести у відкрите море.