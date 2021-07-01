Украина Коронавирус в Украине
Статистика коронавируса на 1 июля: 51 летальный случай, лидируют Киев и Киевская область
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В Украине вновь зафиксирован рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Данные ухудшаются второй день подряд.
За минувшие сутки в Украине коронавирусной инфекцией заразились 705 человек, из них – 28 детей и 18 медработников.
Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения .
За минувшие сутки:
- госпитализировано — 464 человека;
- летальных случаев — 51;
- выздоровели — 1 719 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 20 913 человек,
- методом ИФА — 9 743 лица,
- экспресс-тестами — 18 382 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 235 801 человек;
- выздоровели — 2 168 387 человек;
- летальных случаев — 52 391;
- проведено ПЦР-тестов — 10 861 246.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 231 случай;
- Винницкая область — 17 случаев;
- Волынская область — 10 случаев;
- Днепропетровская область — 31 случай;
- Донецкая область — 28 случаев;
- Житомирская область — 17 случаев;
- Закарпатская область — 3 случая;
- Запорожская область — 24 случая;
- Ивано-Франковская область — 7 случаев;
- Киевская область — 56 случаев;
- Кировоградская область — 4 случая;
- Луганская область — 28 случаев;
- Львовская область — 29 случаев;
- Николаевская область — 16 случаев;
- Одесская область — 41 случай;
- Полтавская область — 11 случаев;
- Ровенская область — 11 случаев;
- Сумская область — 21 случай;
- Тернопольская область — 3 случая;
- Харьковская область — 41 случай;
- Херсонская область — 26 случаев;
- Хмельницкая область — 12 случаев;
- Черкасская область — 25 случаев;
- Черновицкая область — 5 случаев;
- Черниговская область — 8 случаев.
Напомним, 30 июня в Украине было зафиксировано 633 новых случая заражения коронавирусом.
Также сообщалось, что в Крыму подтвердились случаи заболевания индийским штаммом COVID-19.