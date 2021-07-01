Статистика коронавируса на 1 июля: 51 летальный случай, лидируют Киев и Киевская область

В Украине вновь зафиксирован рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Данные ухудшаются второй день подряд.

За минувшие сутки в Украине коронавирусной инфекцией заразились 705 человек, из них – 28 детей и 18 медработников.

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Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения .

За минувшие сутки:

госпитализировано — 464 человека;

летальных случаев — 51;

выздоровели — 1 719 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 20 913 человек,

методом ИФА — 9 743 лица,

экспресс-тестами — 18 382 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 235 801 человек;

выздоровели — 2 168 387 человек;

летальных случаев — 52 391;

проведено ПЦР-тестов — 10 861 246.

[ + – ] Данные на 1 июля

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 231 случай;

Винницкая область — 17 случаев;

Волынская область — 10 случаев;

Днепропетровская область — 31 случай;

Донецкая область — 28 случаев;

Житомирская область — 17 случаев;

Закарпатская область — 3 случая;

Запорожская область — 24 случая;

Ивано-Франковская область — 7 случаев;

Киевская область — 56 случаев;

Кировоградская область — 4 случая;

Луганская область — 28 случаев;

Львовская область — 29 случаев;

Николаевская область — 16 случаев;

Одесская область — 41 случай;

Полтавская область — 11 случаев;

Ровенская область — 11 случаев;

Сумская область — 21 случай;

Тернопольская область — 3 случая;

Харьковская область — 41 случай;

Херсонская область — 26 случаев;

Хмельницкая область — 12 случаев;

Черкасская область — 25 случаев;

Черновицкая область — 5 случаев;

Черниговская область — 8 случаев.

Напомним, 30 июня в Украине было зафиксировано 633 новых случая заражения коронавирусом.

Также сообщалось, что в Крыму подтвердились случаи заболевания индийским штаммом COVID-19.