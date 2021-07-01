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Статистика коронавируса на 1 июля: 51 летальный случай, лидируют Киев и Киевская область

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коронавирус, статистика, 1 июля,
Фото: скриншот | Врач скорой помощи

В Украине вновь зафиксирован рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Данные ухудшаются второй день подряд.

За минувшие сутки в Украине коронавирусной инфекцией заразились 705 человек, из них – 28 детей и 18 медработников.

Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения .

За минувшие сутки:

  • госпитализировано — 464 человека;
  • летальных случаев — 51;
  • выздоровели — 1 719 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР — 20 913 человек,
  • методом ИФА — 9 743 лица,
  • экспресс-тестами — 18 382 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 235 801 человек;
  • выздоровели — 2 168 387 человек;
  • летальных случаев — 52 391;
  • проведено ПЦР-тестов — 10 861 246.
коронавирус, 1 июля, статистика,
Данные на 1 июля

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 231 случай;
  • Винницкая область — 17 случаев;
  • Волынская область — 10 случаев;
  • Днепропетровская область — 31 случай;
  • Донецкая область — 28 случаев;
  • Житомирская область — 17 случаев;
  • Закарпатская область — 3 случая;
  • Запорожская область — 24 случая;
  • Ивано-Франковская область — 7 случаев;
  • Киевская область — 56 случаев;
  • Кировоградская область — 4 случая;
  • Луганская область — 28 случаев;
  • Львовская область — 29 случаев;
  • Николаевская область — 16 случаев;
  • Одесская область — 41 случай;
  • Полтавская область — 11 случаев;
  • Ровенская область — 11 случаев;
  • Сумская область — 21 случай;
  • Тернопольская область — 3 случая;
  • Харьковская область — 41 случай;
  • Херсонская область — 26 случаев;
  • Хмельницкая область — 12 случаев;
  • Черкасская область — 25 случаев;
  • Черновицкая область — 5 случаев;
  • Черниговская область — 8 случаев.

Напомним, 30 июня в Украине было зафиксировано 633 новых случая заражения коронавирусом.

Также сообщалось, что в Крыму подтвердились случаи заболевания индийским штаммом COVID-19.