Україна Коронавірус в Україні
Статистика коронавірусу на 1 липня: 51 летальний випадок, лідирують Київ і Київська область
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В Україні знову зафіксовано зростання кількості хворих коронавірусною інфекцією. Дані погіршуються другий день поспіль.
За минулу добу в Україні коронавірусною інфекцією заразилися 705 осіб, з них — 28 дітей і 18 медпрацівників.
Про це повідомляє у Facebook Міністерство охорони здоровʼя.
За минулу добу:
- госпіталізовано — 464 людини;
- летальних випадків — 51;
- одужали — 1 719 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР — 20 913 осіб,
- методом ІФА — 9 743 особи,
- експрес-тестами — 18 382 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 2 235 801 особа;
- одужали — 2 168 387 осіб;
- летальних випадків — 52 391;
- проведено ПЛР-тестів — 10 861 246.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м.Києві (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
- м Київ — 231 випадок;
- Вінницька область — 17 випадків;
- Волинська область — 10 випадків;
- Дніпропетровська область — 31 випадок;
- Донецька область — 28 випадків;
- Житомирська область — 17 випадків;
- Закарпатська область — 3 випадки;
- Запорізька область — 24 випадки;
- Івано-Франківська область — 7 випадків;
- Київська область — 56 випадків;
- Кіровоградська область — 4 випадки;
- Луганська область — 28 випадків;
- Львівська область — 29 випадків;
- Миколаївська область — 16 випадків;
- Одеська область — 41 випадок;
- Полтавська область — 11 випадків;
- Рівненська область — 11 випадків;
- Сумська область — 21 випадок;
- Тернопільська область — 3 випадки;
- Харківська область — 41 випадок;
- Херсонська область — 26 випадків;
- Хмельницька область — 12 випадків;
- Черкаська область — 25 випадків;
- Чернівецька область — 5 випадків;
- Чернігівська область — 8 випадків.
Нагадаємо, 30 червня в Україні було зафіксовано 633 нових випадки зараження коронавірусом.
Також повідомлялося, що в Криму підтвердилися випадки захворювання індійським штамом COVID-19.