Статистика коронавірусу на 1 липня: 51 летальний випадок, лідирують Київ і Київська область

В Україні знову зафіксовано зростання кількості хворих коронавірусною інфекцією. Дані погіршуються другий день поспіль.

За минулу добу в Україні коронавірусною інфекцією заразилися 705 осіб, з них — 28 дітей і 18 медпрацівників.

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Про це повідомляє у Facebook Міністерство охорони здоровʼя.

За минулу добу:

госпіталізовано — 464 людини;

летальних випадків — 51;

одужали — 1 719 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР — 20 913 осіб,

методом ІФА — 9 743 особи,

експрес-тестами — 18 382 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 235 801 особа;

одужали — 2 168 387 осіб;

летальних випадків — 52 391;

проведено ПЛР-тестів — 10 861 246.

[ + – ] Дані на 1 липня

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м.Києві (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

м Київ — 231 випадок;

Вінницька область — 17 випадків;

Волинська область — 10 випадків;

Дніпропетровська область — 31 випадок;

Донецька область — 28 випадків;

Житомирська область — 17 випадків;

Закарпатська область — 3 випадки;

Запорізька область — 24 випадки;

Івано-Франківська область — 7 випадків;

Київська область — 56 випадків;

Кіровоградська область — 4 випадки;

Луганська область — 28 випадків;

Львівська область — 29 випадків;

Миколаївська область — 16 випадків;

Одеська область — 41 випадок;

Полтавська область — 11 випадків;

Рівненська область — 11 випадків;

Сумська область — 21 випадок;

Тернопільська область — 3 випадки;

Харківська область — 41 випадок;

Херсонська область — 26 випадків;

Хмельницька область — 12 випадків;

Черкаська область — 25 випадків;

Чернівецька область — 5 випадків;

Чернігівська область — 8 випадків.

Нагадаємо, 30 червня в Україні було зафіксовано 633 нових випадки зараження коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Криму підтвердилися випадки захворювання індійським штамом COVID-19.