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Статистика коронавірусу на 1 липня: 51 летальний випадок, лідирують Київ і Київська область

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коронавірус, статистика, 1 липня,
Фото: скриншот | Лікар швидкої допомоги

В Україні знову зафіксовано зростання кількості хворих коронавірусною інфекцією. Дані погіршуються другий день поспіль.

За минулу добу в Україні коронавірусною інфекцією заразилися 705 осіб, з них — 28 дітей і 18 медпрацівників.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство охорони здоровʼя.

За минулу добу:

  • госпіталізовано — 464 людини;
  • летальних випадків — 51;
  • одужали — 1 719 осіб.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР — 20 913 осіб,
  • методом ІФА — 9 743 особи,
  • експрес-тестами — 18 382 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 2 235 801 особа;
  • одужали — 2 168 387 осіб;
  • летальних випадків — 52 391;
  • проведено ПЛР-тестів — 10 861 246.
коронавірус, 1 липня, статистика,
Дані на 1 липня

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м.Києві (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

  • м Київ — 231 випадок;
  • Вінницька область — 17 випадків;
  • Волинська область — 10 випадків;
  • Дніпропетровська область — 31 випадок;
  • Донецька область — 28 випадків;
  • Житомирська область — 17 випадків;
  • Закарпатська область — 3 випадки;
  • Запорізька область — 24 випадки;
  • Івано-Франківська область — 7 випадків;
  • Київська область — 56 випадків;
  • Кіровоградська область — 4 випадки;
  • Луганська область — 28 випадків;
  • Львівська область — 29 випадків;
  • Миколаївська область — 16 випадків;
  • Одеська область — 41 випадок;
  • Полтавська область — 11 випадків;
  • Рівненська область — 11 випадків;
  • Сумська область — 21 випадок;
  • Тернопільська область — 3 випадки;
  • Харківська область — 41 випадок;
  • Херсонська область — 26 випадків;
  • Хмельницька область — 12 випадків;
  • Черкаська область — 25 випадків;
  • Чернівецька область — 5 випадків;
  • Чернігівська область — 8 випадків.

Нагадаємо, 30 червня в Україні було зафіксовано 633 нових випадки зараження коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Криму підтвердилися випадки захворювання індійським штамом COVID-19.