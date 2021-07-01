"Це гарний крок": журналист разыграл Ницой, представившись Довбиком и пригласив ее в Рим (видео)

Василий Крутчак представился футболистом сборной Украины и пообещал, что все игроки будут разговаривать на украинском языке.

Человеком, позвонившим члену Национального союза писателей Ларисе Ницой и представившимся футболистом сборной Украины по футболу Артемом Довбиком, оказался журналист Василий Крутчак.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Видео пранка было опубликовано на канале Island TV в Youtube.

В телефонном разговоре с Ницой, Крутчак, представившись Довбиком, заявил, что вся футбольная команда решила разговаривать на украинском языке.

"Вы – звезда, вы – большой, мега супер пример для украинцев, как маленьких, так и взрослых. Преобладающее число людей хочет быть таким, как вы", – заявила педагог якобы Довбику.

В ответ "футболист" поблагодарил Ницой за разъяснение и "признался" в том, что он человек неконфликтный и старается учиться на своих ошибках.

Также журналист от имени Довбика пригласил писательницу за счет сборной Украины посетить матч "Украина – Великобритания", который состоится в субботу, 3 июля в Риме.

На это приглашение Ницой согласилась, заявив, что это "гарний крок", который поможет украинцам помириться и разговаривать на украинском языке.

Напоследок она пообещала "Довбику" подарить свои детские книги, чтобы тот смог начать с них свое обучение украинскому языку.

[ + – ] Видео пранка

Напомним, Лариса Ницой сообщила, что у нее состоялся телефонный разговор с футболистом сборной Украины Артемом Довбиком, который забил победный гол в матче со сборной Швеции на Евро-2020.

Перед этим она раскритиковала Довбика за его комментарий, написанный на русском языке.

До этого Лариса Ницой обозвала футболистов сборной Украины "кончеными московитами" из-за того, что в плей-листе спортсменов не оказалось ни одной украинской песни.