"Це гарний крок": журналіст розіграв Ніцой, представившись Довбиком і запросивши її в Рим (відео)

Василь Крутчак представився футболістом збірної України і пообіцяв, що всі гравці будуть розмовляти українською мовою.

Чоловіком, який зателефонував членкині Національної спілки письменників Ларисі Ніцой і представився футболістом збірної України з футболу Артемом Довбиком, виявився журналіст Василь Крутчак.

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Відео пранку було опубліковано на каналі Island TV в Youtube.

У телефонній розмові з Ніцой, Крутчак, представившись Довбиком, заявив, що вся футбольна команда вирішила розмовляти українською мовою.

"Ви — зірка, ви — великий, мегасуперприклад для українців, як маленьких, так і дорослих. Переважна кількість людей хоче бути таким, як ви", — заявила педагогиня нібито Довбику.

У відповідь "футболіст" подякував Ніцой за розʼяснення і "зізнався" в тому, що він людина неконфліктна і намагається вчитися на своїх помилках.

Також журналіст від імені Довбика запросив письменницю за рахунок збірної України відвідати матч "Україна — Великобританія", який відбудеться в суботу, 3 липня в Римі.

На це запрошення Ніцой погодилася, заявивши, що це "гарний крок", який допоможе українцям помиритися і розмовляти українською мовою.

Наостанок вона пообіцяла "Довбику" подарувати свої дитячі книги, щоб той зміг почати з них своє навчання української мови.

[ + – ] Відео пранку

Нагадаємо, Лариса Ніцой повідомила, що в неї відбулася телефонна розмова з футболістом збірної України Артемом Довбиком, який забив переможний гол у матчі зі збірною Швеції на Євро-2020.

Перед цим вона розкритикувала Довбика за його коментар, написаний російською мовою.

До цього Лариса Ніцой обізвала футболістів збірної України "кінченими московитами" через те, що в плей-лісті спортсменів не виявилося жодної української пісні.