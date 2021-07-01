Ніцой повідомила, що їй зателефонував Довбик і пообіцяв розмовляти українською

Жінка не виключає, що це міг бути телефонний розіграш і вона розмовляла не з футболістом.

Педагогиня і членкиня Національної спілки письменників Лариса Ніцой повідомила у Facebook, що в неї відбулася телефонна розмова з футболістом збірної України Артемом Довбиком, який забив переможний гол у матчі зі збірною Швеції на Євро-2020.

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За її словами, під час розмови вони детально обговорили питання використання державної мови під час публічних заяв.

"Я розповідала йому, що українській зірці і герою неприпустимо говорити в публічному просторі не українською мовою. Пояснювала, чому. Він говорив, що хоч його батьки й україномовні, він постійно перебував з російськомовними тренерами", — пише Ніцой.

Також вона стверджує, що футболіст попросив її написати про його розмову з тренерами, під час якої вони нібито дійшли висновку, що будуть говорити українською мовою.

Педагогиня зізналася, що не впевнена в тому, що насправді розмовляла з Довбиком, і не виключає можливість розіграшу.

"Думаю, що це був не Артем, і це було шахрайство. Може, я вже така зневірена?" — додав Ніцой.

[ + – ] Повідомлення Лариси Ніцой

Зазначимо, у соцмережі Інстаграм Довбик нічого не повідомляє про бесіду з Ларисою Ніцой. Останній його пост датований 30 червня, у ньому футболіст дякує фанатам за підтримку і віру в збірну України.

[ + – ] Повідомлення Довбика

Примітно, що повідомлення написано українською мовою при тому, що до цього пости Артема були російською.

[ + – ] Пост Довбика

Раніше повідомлялося, що Лариса Ніцой розкритикувала футболіста збірної України Артема Довбика за коментар російською мовою.

Перед цим Ніцой обізвала футболістів збірної України "кінченими московитами" через те, що в плей-лісті спортсменів не виявилося жодної української пісні.

29 червня Україна перемогла Швецію в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 і вийшла в 1/4. Гра закінчилася з рахунком 2: 1, з української сторони голи забили Олександр Зінченко та Артем Довбик.