Ніцой повідомила, що їй зателефонував Довбик і пообіцяв розмовляти українською
Жінка не виключає, що це міг бути телефонний розіграш і вона розмовляла не з футболістом.
Педагогиня і членкиня Національної спілки письменників Лариса Ніцой повідомила у Facebook, що в неї відбулася телефонна розмова з футболістом збірної України Артемом Довбиком, який забив переможний гол у матчі зі збірною Швеції на Євро-2020.
За її словами, під час розмови вони детально обговорили питання використання державної мови під час публічних заяв.
"Я розповідала йому, що українській зірці і герою неприпустимо говорити в публічному просторі не українською мовою. Пояснювала, чому. Він говорив, що хоч його батьки й україномовні, він постійно перебував з російськомовними тренерами", — пише Ніцой.
Також вона стверджує, що футболіст попросив її написати про його розмову з тренерами, під час якої вони нібито дійшли висновку, що будуть говорити українською мовою.
Педагогиня зізналася, що не впевнена в тому, що насправді розмовляла з Довбиком, і не виключає можливість розіграшу.
"Думаю, що це був не Артем, і це було шахрайство. Може, я вже така зневірена?" — додав Ніцой.
Зазначимо, у соцмережі Інстаграм Довбик нічого не повідомляє про бесіду з Ларисою Ніцой. Останній його пост датований 30 червня, у ньому футболіст дякує фанатам за підтримку і віру в збірну України.
Примітно, що повідомлення написано українською мовою при тому, що до цього пости Артема були російською.
Раніше повідомлялося, що Лариса Ніцой розкритикувала футболіста збірної України Артема Довбика за коментар російською мовою.
Перед цим Ніцой обізвала футболістів збірної України "кінченими московитами" через те, що в плей-лісті спортсменів не виявилося жодної української пісні.
29 червня Україна перемогла Швецію в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 і вийшла в 1/4. Гра закінчилася з рахунком 2: 1, з української сторони голи забили Олександр Зінченко та Артем Довбик.