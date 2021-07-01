Ницой сообщила, что ей позвонил Довбик и пообещал разговаривать на украинском

Писательница не исключает, что это мог быть телефонный розыгрыш и она разговаривала не с футболистом.

Педагог и член Национального союза писателей Лариса Ницой сообщила в Facebook, что у нее состоялся телефонный разговор с футболистом сборной Украины Артемом Довбиком, который забил победный гол в матче со сборной Швеции на Евро-2020.

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По ее словам, во время разговора они детально обсудили вопрос использования государственного языка во время публичных заявлений.

"Я рассказывала ему, что украинской звезде и герою недопустимо говорить в публичном пространстве неукраинском языке. Объясняла, почему. Он говорил, что хоть его родители и украиноязычные, он постоянно находился с русскоязычными тренерами", – пишет Ницой.

Также она утверждает, что футболист попросил ее написать о его разговоре с тренерами, во время которого они якобы пришли к выводу, что будут говорить на украинском языке.

Педагог призналась, что не убеждена в том, что на самом деле разговаривала с Довбиком и не исключает возможность розыгрыша.

"Думаю, что это был не Артем, и это было мошенничество. Может я уже такая отчаявшаяся?" – добавила Ницой.

[ + – ] Сообщение Ларисы Ницой

Отметим, в соцсети Инстаграм Довбик ничего не сообщает о беседе с Ларисой Ницой. Последний его пост датирован 30 июня, в нем футболист благодарит фанатов за поддержку и веру в сборную Украины.

[ + – ] Сообщение Довбика

Примечательно, что сообщение написано на украинском языке при том, что до этого посты Артема были на русском.

[ + – ] Пост Довбика

Ранее сообщалось, что Лариса Ницой раскритиковала футболиста сборной Украины Артема Довбика за комментарий на русском языке.

Перед этим Ницой обозвала футболистов сборной Украины "кончеными московитами" из-за того, что в плей-листе спортсменов не оказалось ни одной украинской песни.

29 июня Украина победила Швецию в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в 1/4. Игра закончилась со счетом 2:1, с украинской стороны голы забили Александр Зинченко и Артем Довбик.