Ницой сообщила, что ей позвонил Довбик и пообещал разговаривать на украинском
Писательница не исключает, что это мог быть телефонный розыгрыш и она разговаривала не с футболистом.
Педагог и член Национального союза писателей Лариса Ницой сообщила в Facebook, что у нее состоялся телефонный разговор с футболистом сборной Украины Артемом Довбиком, который забил победный гол в матче со сборной Швеции на Евро-2020.
По ее словам, во время разговора они детально обсудили вопрос использования государственного языка во время публичных заявлений.
"Я рассказывала ему, что украинской звезде и герою недопустимо говорить в публичном пространстве неукраинском языке. Объясняла, почему. Он говорил, что хоть его родители и украиноязычные, он постоянно находился с русскоязычными тренерами", – пишет Ницой.
Также она утверждает, что футболист попросил ее написать о его разговоре с тренерами, во время которого они якобы пришли к выводу, что будут говорить на украинском языке.
Педагог призналась, что не убеждена в том, что на самом деле разговаривала с Довбиком и не исключает возможность розыгрыша.
"Думаю, что это был не Артем, и это было мошенничество. Может я уже такая отчаявшаяся?" – добавила Ницой.
Отметим, в соцсети Инстаграм Довбик ничего не сообщает о беседе с Ларисой Ницой. Последний его пост датирован 30 июня, в нем футболист благодарит фанатов за поддержку и веру в сборную Украины.
Примечательно, что сообщение написано на украинском языке при том, что до этого посты Артема были на русском.
Ранее сообщалось, что Лариса Ницой раскритиковала футболиста сборной Украины Артема Довбика за комментарий на русском языке.
Перед этим Ницой обозвала футболистов сборной Украины "кончеными московитами" из-за того, что в плей-листе спортсменов не оказалось ни одной украинской песни.
29 июня Украина победила Швецию в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в 1/4. Игра закончилась со счетом 2:1, с украинской стороны голы забили Александр Зинченко и Артем Довбик.