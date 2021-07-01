Теперь можно и дома: в Украине изменили схему бесплатного лечения туберкулеза

На домашнее лечение могут претендовать пациенты, которые перестали выделять микобактерии туберкулеза. Это должно быть подтверждено лабораторно.

Больные туберкулезом теперь могут жить дома и бесплатно наблюдаться у семейного врача, который будет контролировать ход лечения.

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Это стало возможным после того, как Национальная служба здоровья Украины ввела новый пакет "Сопровождение и лечения взрослых и детей, больных туберкулезом, на первичном уровне медицинской помощи" и заключила договоры на сумму 85,8 млн грн с 434 медицинскими заведениями.

Дома пациент может оставаться только после того, как перестает выделять микобактерии туберкулеза (что должно быть подтверждено лабораторно).

В новый пакет первичной медицинской помощи для лечения туберкулеза входит:

лечение, мониторинг, наблюдение, психосоциальная поддержка;

динамическое наблюдение за состоянием пациента;

организация забора биологического материала для дальнейшего исследования;

определение совместно с пациентом модели лечения на основании рекомендации врача-фтизиатра и врачей других специальностей;

обеспечение противотуберкулезными препаратами. Эти лекарства семейные врачи будут получать от фтизиопульмонологических центров.

Чтобы бесплатно получить такую помощь, нужно иметь электронное направление, выданное врачом-фтизиатром. Далее следует обратиться заведение первичной помощи, которое имеет контракт с НСЗУ по туберкулезному пакетом.

Тариф за сопровождение и лечение одного пациента составляет 775 грн в месяц. Для стимулирования эффективного лечения к тарифу применяют коэффициенты. Так, за тот месяц, когда пациент завершит лечение, заведение получает вдвое большую сумму (коэффициент равен 2). В других месяцах лечения коэффициент составляет 0,75.

Еще в прошлом году, с 1 апреля, в рамках медицинской реформы планировалось изменить подход к лечению туберкулеза — со стационарного на амбулаторный. Но эпидемия коронавируса заставила пересмотреть эти планы.

Напомним, после перенесенного коронавируса у людей с бессимптомным протеканием туберкулеза последний может перейти в активную форму, сообщил Минздрав РФ. Опираясь на данные Всемирной организации здравоохранения, в министерстве отметили, что туберкулез в скрытой форме протекает у трети больных по всему миру. Из-за коронавируса в крови пациента снижается число циркулирующих лейкоцитов и общее число лимфоцитов, из-за чего организм становится более уязвимым для сопутствующих заболеваний и активизации туберкулеза, если таковой есть.

Одесская область присоединилась к мировому пилотному проекту, в рамках которого больных туберкулезом лечат через интернет. Пациентам выдадут смарт-боксы с лекарственными препаратами на весь курс терапии. Устройства подключаются к интернету и позволяют следить за регулярностью приема медикаментов: как только человек открывает коробку, врач получает сигнал. Кроме того, момент приема препарата фиксируется на видео. Часть таких наборов уже раздали больным в Одесской области.