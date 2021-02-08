Переболевших коронавирусом предупредили о повышенном риске туберкулеза

Коронавирус, ослабляя иммунитет, может спровоцировать переход бессимптомного туберкулеза в активную фазу

После перенесенного коронавируса у людей с бессимптомным протеканием туберкулеза последний может перейти в активную форму, передает РБК со ссылкой на данных министерства здравоохранения РФ.

"После перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем", – говорится в рекомендациях ведомства по профилактике и лечению коронавируса.

Опираясь на данные Всемирной организации здравоохранения, в министерстве отметили, что туберкулез в скрытой форме протекает у трети больных по всему миру. Из-за коронавируса в крови пациента снижается число циркулирующих лейкоцитов и общее число лимфоцитов, из-за чего организм становится более уязвимым для сопутствующих заболеваний и активизации туберкулеза, если таковой есть.

Чтобы это предупредить, ученые советуют проводить пациентам с COVID-19, которые находятся на стационаре, обязательное тестирование на латентную туберкулезную инфекцию.

"Если у человека латентная туберкулезная инфекция, это значит, что в его организм попали антигены микобактерий туберкулеза, но тот выдал стойкий иммунный ответ. У подавляющего большинства таких инфицированных нет признаков заболевания, и эти люди не могут заразить кого-то еще. Однако у них есть риск развития активной формы туберкулеза", – отмечают специалисты. По оценкам ВОЗ, он составляет от 5 до 10%.

В конце прошлого года ученые Санкт-Петербургского государственного университета пришли к выводу, что прививка от туберкулеза может облегчить коронавирус, а массовая вакцинация БЦЖ снижает скорость распространения эпидемии.

В сентябре представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович отметила, что в Европе за первые шесть месяцев 2020 года года было выявлено меньше случаев заболевания туберкулезом, чем за аналогичный период прошлого года. Однако это свидетельствует не об уменьшении больных, а о значительном количестве не выявленных случаев. Система диагностики была парализована пандемией COVID-19.

Тем временем в Херсоне закрыли единственную в городе противотуберкулезную клинику, местных жителей с закрытой формой туберкулеза будут принимать в обычных городских больницах.

Напомним, Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией утвердил финансирование для Украины в размере $135,8 млн на 2021–2023 годы. На эти деньги планируется закупить современные системы GeneXpert для молекулярно-генетической диагностики туберкулеза, оборудование для региональных микробиологических лабораторий по диагностике туберкулеза, быстрые тесты на ВИЧ.