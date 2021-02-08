Тих, хто перехворів на коронавірус, попередили про підвищений ризик туберкульозу

Коронавірус, послаблюючи імунітет, може спровокувати перехід безсимптомного туберкульозу в активну фазу.

Після перенесеного коронавірусу у людей з безсимптомним перебігом туберкульозу останній може перейти в активну форму, передає РБК із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я РФ.

"Після перенесеного COVID-19 у багатьох пацієнтів у легенях формуються виражені залишкові зміни у вигляді фіброзу. Можна припустити, що ця категорія пацієнтів має підвищений ризик розвитку туберкульозу в подальшому", — йдеться в рекомендаціях відомства з профілактики та лікування коронавірусу.

Спираючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, у Міністерстві зазначили, що туберкульоз у прихованій формі протікає у третини хворих по всьому світу. Через коронавірус у крові пацієнта знижується кількість циркулюючих лейкоцитів і загальна кількість лімфоцитів, через що організм стає більш вразливим для супутніх захворювань та активізації туберкульозу, якщо такий є.

Щоб цьому запобігти, учені радять проводити пацієнтам із COVID-19, які знаходяться на стаціонарі, обов'язкове тестування на латентну туберкульозну інфекцію.

"Якщо у людини латентна туберкульозна інфекція, це означає, що в його організм потрапили антигени мікобактерій туберкульозу, але той видав стійку імунну відповідь. У переважної більшості таких інфікованих немає ознак захворювання, і ці люди не можуть заразити когось ще. Однак у них є ризик розвитку активної форми туберкульозу", — зазначають фахівці. За оцінками ВООЗ, він становить від 5 до 10%.

Наприкінці минулого року вчені Санкт-Петербурзького державного університету дійшли висновку, що щеплення від туберкульозу може полегшити коронавірус, а масова вакцинація БЦЖ знижує швидкість поширення епідемії.

У вересні представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Меліта Вуйнович зазначила, що в Європі за перші шість місяців 2020 року року було виявлено менше випадків захворювання на туберкульоз, ніж за аналогічний період минулого року. Однак це свідчить не про зменшення хворих, а про значну кількість невиявлених випадків. Система діагностики була паралізована пандемією COVID-19.

Тим часом у Херсоні закрили єдину в місті протитуберкульозну клініку, місцевих жителів із закритою формою туберкульозу прийматимуть у звичайних міських лікарнях.

Нагадаємо, Глобальний фонд боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією затвердив фінансування для України розміром $ 135,8 мільйонів на 2021-2023 роки. На ці гроші планується закупити сучасні системи GeneXpert для молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу, обладнання для регіональних мікробіологічних лабораторій з діагностики туберкульозу, швидкі тести на ВІЛ.