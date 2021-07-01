Тепер можна й удома: в Україні змінили схему безкоштовного лікування туберкульозу

На домашнє лікування можуть претендувати пацієнти, які перестали виділяти мікобактерії туберкульозу. Це повинно бути підтверджено лабораторно.

Хворі на туберкульоз тепер можуть жити вдома і безкоштовно спостерігатися у сімейного лікаря, який контролюватиме хід лікування.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Це стало можливим після того, як Національна служба здоровʼя України ввела новий пакет "Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги" й уклала договори на суму 85,8 млн грн із 434 медичними закладами.

Будинки пацієнт може покидати тільки після того, як перестає виділяти мікобактерії туберкульозу (що має бути підтверджено лабораторно).

У новий пакет первинної медичної допомоги для лікування туберкульозу входить:

лікування, моніторинг, спостереження, психосоціальна підтримка;

динамічне спостереження за станом пацієнта;

організація забору біологічного матеріалу для подальшого дослідження;

визначення спільно з пацієнтом моделі лікування на підставі рекомендації лікаря-фтизіатра та лікарів інших спеціальностей;

забезпечення протитуберкульозними препаратами. Ці ліки сімейні лікарі отримуватимуть від фтизіопульмонологічних центрів.

Щоб безкоштовно отримати таку допомогу, потрібно мати електронне направлення, видане лікарем-фтизіатром. Далі варто звернутися в заклад первинної допомоги, який має контракт із НСЗУ за туберкульозним пакетом.

Тариф за супровід та лікування одного пацієнта становить 775 грн на місяць. Для стимулювання ефективного лікування до тарифу застосовують коефіцієнти. Так, за той місяць, коли пацієнт завершить лікування, заклад отримує вдвічі більшу суму (коефіцієнт дорівнює 2). В інших місцях лікування коефіцієнт становить 0,75.

Ще в минулому році, з 1 квітня, у рамках медичної реформи планувалося змінити підхід до лікування туберкульозу — зі стаціонарного на амбулаторний. Але епідемія коронавірусу змусила переглянути ці плани.

Нагадаємо, після перенесеного коронавірусу в людей з безсимптомним перебігом туберкульозу останній може перейти в активну форму, повідомив МОЗ РФ. Спираючись на дані Всесвітньої організації охорони здоровʼя, в міністерстві зазначили, що туберкульоз у прихованій формі протікає у третини хворих по всьому світу. Через коронавірус у крові пацієнта знижується кількість циркулюючих лейкоцитів і загальна кількість лімфоцитів, через що організм стає більш вразливим для супутніх захворювань та активізації туберкульозу, якщо такий є.

Одеська область приєдналася до світового пілотного проекту, в рамках якого хворих на туберкульоз лікують через інтернет. Пацієнтам видадуть смарт-бокси з лікарськими препаратами на весь курс терапії. Пристрої підключаються до інтернету та дозволяють стежити за регулярністю прийому медикаментів: щойно людина відкриває коробку, лікар отримує сигнал. Крім того, момент прийому препарату фіксується на відео. Частину таких наборів вже роздали хворим в Одеській області.