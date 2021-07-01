Арест до 10 суток: депутаты ужесточили ответственность за домашнее насилие
Военнослужащие и полицейские будут привлекаться к ответственности за домашнее насилие на общих основаниях.
Верховная Рада 1 июля внесла изменения в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на усиление ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола (законопроект №3908-1).
Для более эффективного возмещения пострадавшему материального ущерба и морального вреда введено такое наказание, как общественно полезные работы.
Увеличен с 7 до 10 суток срок административного ареста.
Административное дело о домашнем насилии в суде можно рассматривать без присутствия обвиняемого – для избежания затягивания его рассмотрения.
За такое насилие к ответственности на общих основания будут привлекать военнослужащих и тех, на кого распространяется действие дисциплинарных уставов (полицейские, сотрудники уголовно-исполнительной службы и т.п.).
Напомним, в Украине запустили сайт для жертв домашнего насилия под названием "Мне кажется" ("Мені здається"). Это — анонимный онлайн-дневник, в котором жертвы домашнего насилия могут анонимно рассказывать свои истории и читать рассказы других потерпевших от побоев или издевательств со стороны их членов семей.
Ранее Фокус писал, как карантин провоцирует на домашнее насилие.