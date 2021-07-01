Арест до 10 суток: депутаты ужесточили ответственность за домашнее насилие

Военнослужащие и полицейские будут привлекаться к ответственности за домашнее насилие на общих основаниях.

Верховная Рада 1 июля внесла изменения в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на усиление ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола (законопроект №3908-1).

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Для более эффективного возмещения пострадавшему материального ущерба и морального вреда введено такое наказание, как общественно полезные работы.

Увеличен с 7 до 10 суток срок административного ареста.

Административное дело о домашнем насилии в суде можно рассматривать без присутствия обвиняемого – для избежания затягивания его рассмотрения.

За такое насилие к ответственности на общих основания будут привлекать военнослужащих и тех, на кого распространяется действие дисциплинарных уставов (полицейские, сотрудники уголовно-исполнительной службы и т.п.).

Напомним, в Украине запустили сайт для жертв домашнего насилия под названием "Мне кажется" ("Мені здається"). Это — анонимный онлайн-дневник, в котором жертвы домашнего насилия могут анонимно рассказывать свои истории и читать рассказы других потерпевших от побоев или издевательств со стороны их членов семей.

Ранее Фокус писал, как карантин провоцирует на домашнее насилие.