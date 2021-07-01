Арешт до 10 діб: депутати посилили відповідальність за домашнє насильство

Військовослужбовці та поліцейські залучатимуться до відповідальності за домашнє насильство на загальних підставах.

Верховна Рада 1 липня внесла зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, спрямовані на посилення відповідальності за скоєння домашнього насильства та насильства за ознакою статі (законопроект №3908-1).

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Для більш ефективного відшкодування потерпілому матеріальних збитків та моральної шкоди введене таке покарання, як суспільно корисні роботи.

Збільшений із 7 до 10 діб термін адміністративного арешту.

Адміністративну справу про домашнє насильство в суді можна розглядати без присутності обвинуваченого — для уникнення затягування її розгляду.

За таке насильство до відповідальності на загальних засадах залучатимуть військовослужбовців і тих, на кого поширюється дія дисциплінарних статутів (поліцейські, співробітники кримінально-виконавчої служби тощо).

Нагадаємо, в Україні запустили сайт для жертв домашнього насильства під назвою "Мені здається". Це — анонімний онлайн-щоденник, в якому жертви домашнього насильства можуть анонімно розповідати свої історії та читати розповіді інших потерпілих від побоїв або знущань з боку їхніх членів сімей.

Раніше Фокус писав, як карантин провокує на домашнє насильство.