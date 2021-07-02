В Киеве изменились тарифы на парковку автомобилей
За неуплату по новым тарифам водителей в столице не будут штрафовать первые две недели.
С 1 июля в Киеве установлены новые тарифы на парковку автомобилей в центре и вблизи с центром города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, отныне стоимость часа парковки в центре столицы составляет 35 гривен.
Что касается второй зоны (территории, прилегающие к центру) там стоимость часа парковки теперь составляет 25 гривен. В спальных районах Киева тарифы на парковку осталась без изменений (5 гривен за час).
"В случае неуплаты за парковку на водителей будут налагать штрафы в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны – 700, 500 и 100 гривен соответственно", – сказано в сообщении пресс-службы.
При этом, первые две недели, начиная с пятницы, 1 июля, инспекторы по парковке не будут штрафовать за неуплату по новым тарифам.
"Если инспектор обнаружит авто, владелец которого не оплатил парковку, он положит на лобовое стекло распечатанную информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядок оплаты. Период лояльности – с 1 до 16 июля", – сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.
В выходные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковка остается бесплатной.
Напомним, с 5 по 16 апреля в Киеве была отменена плата за парковку автомобилей.
28 апреля это правило, введенное на время локдауна в столице, было отменено.
Ранее Фокус разбирался в том, где столичным водителям оставлять свой транспорт в условии острого дефицита свободных мест для парковки и почему такая проблема возникла вообще.