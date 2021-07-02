В Киеве изменились тарифы на парковку автомобилей

За неуплату по новым тарифам водителей в столице не будут штрафовать первые две недели.

С 1 июля в Киеве установлены новые тарифы на парковку автомобилей в центре и вблизи с центром города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц.

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Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, отныне стоимость часа парковки в центре столицы составляет 35 гривен.

Что касается второй зоны (территории, прилегающие к центру) там стоимость часа парковки теперь составляет 25 гривен. В спальных районах Киева тарифы на парковку осталась без изменений (5 гривен за час).

[ + – ] Тарифы на парковку

"В случае неуплаты за парковку на водителей будут налагать штрафы в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны – 700, 500 и 100 гривен соответственно", – сказано в сообщении пресс-службы.

При этом, первые две недели, начиная с пятницы, 1 июля, инспекторы по парковке не будут штрафовать за неуплату по новым тарифам.

"Если инспектор обнаружит авто, владелец которого не оплатил парковку, он положит на лобовое стекло распечатанную информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядок оплаты. Период лояльности – с 1 до 16 июля", – сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

В выходные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковка остается бесплатной.

Напомним, с 5 по 16 апреля в Киеве была отменена плата за парковку автомобилей.

28 апреля это правило, введенное на время локдауна в столице, было отменено.

Ранее Фокус разбирался в том, где столичным водителям оставлять свой транспорт в условии острого дефицита свободных мест для парковки и почему такая проблема возникла вообще.