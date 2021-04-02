В Киеве до конца локдауна парковка будет бесплатной, – Кличко (видео)

Данное решение, рассказал глава города, касается лишь площадок коммунального предприятия "Киевтранссервис".

В Киеве с 5 по 16 апреля отменяется плата за парковку автомобилей.

Об во время брифинга в пятницу, 2 апреля сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

"С 5 апреля до завершения действия жестких ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках коммунального предприятия Киевтрассервис", – сказал столичный мэр.

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[ + – ] Брифинг Виталия Кличко

Напомним, жесткий карантин в Киеве может и не быть ослаблен после 16 апреля. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"Локдаун после 16 апреля могут продолжить, ведь мы не можем спрогнозировать, какой будет ситуация с заболеваемостью", – заявил он.

Главный государственный санитарный врач в Киеве Олег Рубан рассказал, кто может получить пропуска на транспорт в Киеве во время локдауна.

"Все критически важные профессии остаются. Критически важные сейчас медики, соцработники, "Водоканал", "Теплоэнерго", спасатели, полиция, те, кто обеспечивают жизнедеятельность города Киева", — сообщил он.

Также столичный градоначальник пообещал вынести на ближайшей сессии Киевсовета на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса Киева.

Речь, по словам Кличко, идет о следующих льготах:

уменьшение размера долевого участия с нынешних 50% до 1 гривны в содержании объектов благоустройства владельцами заведений общественного питания, площадок для питания у стационарных учреждений, сезонных и летних площадок;

увеличение размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

компенсацию процентов не только по кредитам, но и по "кредитным линиям", а также расширение перечня субъектов малого и среднего бизнеса, которые имеют право на такую ​​компенсацию и увеличение количества банков-партнеров этой программы;

уменьшение оплаты за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.

[ + – ] Сообщение Виталия Кличко

Ранее сообщалось, что Киев усиливает карантинные ограничения с 5 апреля.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал список новых ограничений, которые вводятся с 5 апреля в столице: