В Киеве до конца локдауна парковка будет бесплатной, – Кличко (видео)
Данное решение, рассказал глава города, касается лишь площадок коммунального предприятия "Киевтранссервис".
В Киеве с 5 по 16 апреля отменяется плата за парковку автомобилей.
Об во время брифинга в пятницу, 2 апреля сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.
"С 5 апреля до завершения действия жестких ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках коммунального предприятия Киевтрассервис", – сказал столичный мэр.
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Напомним, жесткий карантин в Киеве может и не быть ослаблен после 16 апреля. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.
"Локдаун после 16 апреля могут продолжить, ведь мы не можем спрогнозировать, какой будет ситуация с заболеваемостью", – заявил он.
Главный государственный санитарный врач в Киеве Олег Рубан рассказал, кто может получить пропуска на транспорт в Киеве во время локдауна.
"Все критически важные профессии остаются. Критически важные сейчас медики, соцработники, "Водоканал", "Теплоэнерго", спасатели, полиция, те, кто обеспечивают жизнедеятельность города Киева", — сообщил он.
Также столичный градоначальник пообещал вынести на ближайшей сессии Киевсовета на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса Киева.
Речь, по словам Кличко, идет о следующих льготах:
- уменьшение размера долевого участия с нынешних 50% до 1 гривны в содержании объектов благоустройства владельцами заведений общественного питания, площадок для питания у стационарных учреждений, сезонных и летних площадок;
- увеличение размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- компенсацию процентов не только по кредитам, но и по "кредитным линиям", а также расширение перечня субъектов малого и среднего бизнеса, которые имеют право на такую компенсацию и увеличение количества банков-партнеров этой программы;
- уменьшение оплаты за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.
Ранее сообщалось, что Киев усиливает карантинные ограничения с 5 апреля.
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал список новых ограничений, которые вводятся с 5 апреля в столице:
- закрываются все школы и детские сады;
- общественный транспорт — и наземный, и метро — будет работать по специальным пропускам пассажиров (то есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры);
- заведения общественного питания (рестораны, кафе, бары и т.д.) смогут работать только на вынос или доставку;
- продуктовые ярмарки прекращаются с 1 апреля.