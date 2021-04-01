Локдаун в Киеве могут продлить после 16 апреля, - КГГА

Власти столицы будут готовы ослабить карантин, если будет наблюдаться положительная динамика по COVID-19.

Жесткий карантин в Киеве может и не быть ослаблен после 16 апреля. Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

По его словам, сейчас столичные власти не в силах спрогнозировать, какой будет ситуация с заболеваемостью, однако надеются, что три недели карантина принесут результат. В КГГА хотели бы уже в середине апреля иметь положительную динамику по заболеваемости, которая даст возможность рассматривать вариант ослабления ограничений.

Чиновник отметил, что руководство Киева осознает негативное влияние карантина на экономику и бизнес, но, по его словам, сейчас ограничения необходимы, поскольку ситуация в больницах сложная.

"Подобные решения — по усилению карантина — сейчас принимаются на уровне многих стран, чтобы снизить количество заболеваний и загруженность на медицинскую систему", – отметил заместитель главы КГГА.

Ранее Киевская городская администрация решила ввести в столице дополнительные карантинные ограничения с 1 по 12 апреля. Заявление заместителя мэра Алексея Кулебы приводит официальный сайт.

Помимо этого, глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что из-за высокой наполненности больниц и массовых нарушений карантина, может быть принято решение об усилении ограничений. В частности, может быть приостановлена работа общественного транспорта для людей, которые не работают на объектах критической инфраструктуры.

При этом с 20 марта в Киеве действуют ограничения "красной" зоны карантина, решение приняла Постоянная комиссия КГГА по вопросам ТЭБ и ЧС. До 9 апреля в столице запрещены.

За минувшие сутки от коронавируса в Киеве умерли 44 человека.