Локдаун у Києві можуть продовжити після 16 квітня, — КМДА

Влада столиці буде готова послабити карантин, якщо спостерігатиметься позитивна динаміка щодо COVID-19.

Жорсткий карантин у Києві може і не бути ослаблений після 16 квітня. Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський.

За його словами, зараз столична влада не в силах спрогнозувати, якою буде ситуація із захворюваністю, однак сподіваються, що три тижні карантину принесуть результат. У КМДА хотіли б уже в середині квітня мати позитивну динаміку щодо захворюваності, яка дасть можливість розглядати варіант ослаблення обмежень.

Чиновник зазначив, що керівництво Києва усвідомлює негативний вплив карантину на економіку та бізнес, але, за його словами, зараз обмеження необхідні, оскільки ситуація в лікарнях складна.

"Подібні рішення — щодо посилення карантину — зараз ухвалюються на рівні багатьох країн, щоб знизити кількість захворювань і завантаженість на медичну систему", — зазначив заступник голови КМДА.

Раніше Київська міська адміністрація вирішила ввести в столиці додаткові карантинні обмеження з 1 по 12 квітня. Заяву заступника мера Олексія Кулеби наводить офіційний сайт.

Крім цього, глава Держпотребслужби в Києві Олег Рубан заявив, що через високу заповненість лікарень і масові порушення карантину, може бути ухвалене рішення про посилення обмежень. Зокрема, може бути припинена робота громадського транспорту для людей, які не працюють на об'єктах критичної інфраструктури.

При цьому з 20 березня в Києві діють обмеження "червоної" зони карантину, рішення ухвалювала постійна комісія КМДА з питань ТЕБ та НС.

За минулу добу від коронавірусу в Києві померли 44 людини.