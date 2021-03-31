Локдаун в Киеве: власти могут остановить общественный транспорт

По словам главы Госпродпотребслужбы, более 85% рабочих коллективов не соблюдают карантин, при этом в городе заполнено 90-95% COVID-отделений.

Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что из-за высокой наполненности больниц и массовых нарушений карантина, может быть принято решение об усилении ограничений. Об этом он заявил в эфире Украина 24.

По его словам, если НАН Украины не выделит 500 коек, то местные власти могут усилить карантин уже в пятницу. Так как в столице занято 90-95% больничных коек для больных коронавирусом.

"Сегодня действительно критическая ситуация в городе Киеве. Если Национальная академия медицинских наук не предоставит 500 коек, как это обсуждалось на всех уровнях, то, к сожалению, нужно будет усиливать карантинные меры на всех уровнях, начиная от прекращения обучения в детских дошкольных учреждениях, обучения в 1-4 классах (школ) и работы общественного транспорта. Сегодня этот вопрос решается на уровне правительства", — заявил Рубан.

По его словам, в Киеве около 85% организованных коллективов не соблюдают карантин и продолжают ходить на работу. Среди них он выделил банки и офисы, которым предложено оставаться дома. По городу работают 20 мобильных групп полиции, муниципальной охраны и Госпродпотребслужбы, которые ежедневно оформляют более 150 протоколов за нарушения карантина.

Не исключает остановки общественного транспорта и мэр Киева Виталий Кличко. Об этом он заявил на брифинге:

Напомним, вчера в Киеве ужесточили карантин. Под запрет попали продуктовые ярмарки на период с 1 по 12 апреля.

С 20 марта по 9 апреля в Киеве действуют ограничения "красной" зоны карантина. 26 марта столичные власти смягчили транспортные ограничения и позволили перевозить до 50% пассажиров от общей вместительности, а не от числа пассажирских мест.