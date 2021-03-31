Ситуація критична: у п'ятницю в Києві можуть посилити локдаун

За словами глави Держпотребслужби, більше 85% робочих колективів не дотримуються карантину, при цьому в місті заповнені 90-95% COVID-відділень.

Глава Держпотребслужби в Києві Олег Рубан заявив, що через високу наповненість лікарень і масових порушень карантину, може бути ухвалене рішення про посилення обмежень. Про це він заявив в ефірі Україна 24.

За його словами, якщо НАН України не виділить 500 ліжок, то місцева влада може посилити карантин вже в пʼятницю. Оскільки в столиці зайняті 90-95% лікарняних ліжок для хворих коронавірусом.

"Сьогодні дійсно критична ситуація в місті Києві. Якщо Національна академія медичних наук не надасть 500 ліжок, як це обговорювалося на всіх рівнях, то, на жаль, потрібно буде посилювати карантинні заходи на всіх рівнях, починаючи від припинення навчання в дитячих дошкільних установах, навчання в 1-4 класах (шкіл) і роботи громадського транспорту. Сьогодні це питання вирішується на рівні уряду", — заявив Рубан.

За його словами, в Києві майже 85% організованих колективів не дотримуються карантину і продовжують ходити на роботу. Серед них він виділив банки й офіси, яким запропоновано залишатися вдома. По місту працюють 20 мобільних груп поліції, муніципальної охорони та Держпотребслужби, які щодня оформлюють понад 150 протоколів за порушення карантину.

Не заперечує зупинки громадського транспорту й мер Києва Віталій Кличко. Про це він заявив на брифінгу:

Нагадаємо, вчора в Києві посилили карантин. Під заборону потрапили продуктові ярмарки на період із 1 по 12 квітня.

З 20 березня по 9 квітня в Києві діють обмеження "червоної" зони карантину. 26 березня столичні влада помʼякшила транспортні обмеження і дозволила перевозити до 50% пасажирів від загальної місткості, а не від кількості пасажирських місць.