У Києві до кінця локдауну паркування буде безкоштовним, — Кличко (відео)

Таке рішення, розповів голова міста, стосується лише майданчиків комунального підприємства "Київтранссервіс".

У Києві з 5 по 16 квітня скасовується плата за паркування автомобілів.

Про це під час брифінгу в п'ятницю, 2 квітня повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

"З 5 квітня до завершення дії жорстких обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках комунального підприємства Київтранссервіс", — сказав столичний мер.

Відео з 24.10:

[ + – ] Брифінг Віталія Кличка

Нагадаємо, що жорсткий карантин у Києві може і не бути послаблений після 16 квітня. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський.

"Локдаун після 16 квітня можуть продовжити, адже ми не можемо спрогнозувати, якою буде ситуація із захворюваністю", — заявив він.

Головний державний санітарний лікар у Києві Олег Рубан розповів, хто може отримати пропуски на транспорт у Києві під час локдауну.

"Усі критично важливі професії залишаються. Критично важливі зараз медики, соцпрацівники, "Водоканал", "Теплоенерго", рятувальники, поліція, ті, хто забезпечують життєдіяльність міста Києва", — повідомив він.

Раніше повідомлялося, що Київ посилює карантинні обмеження з 5 квітня.

Мер Києва Віталій Кличко опублікував список нових обмежень, які вводяться з 5 квітня в столиці: