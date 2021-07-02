Грозы, град и шквалы ветра: в Украине объявлено штормовое предупреждение
Погода испортится почти по всей Украине, а жителей Закарпатья предупредили об угрозе селевых потоков.
В пятницу, 2 июля, в Украине в связи с высокой вероятностью ливней с градом и шквалами ветра, объявлено штормовое предупреждение. Причем, погодные условия испортятся практически по всей территории страны, кроме юго-востока.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Киеве и области ожидаются грозовые дожди с градом и сильным ветром.
Также в ведомстве предупредили украинцев об изменении гидрологической ситуации.
2-3 июля на реках Закарпатья, бассейнов Прута, Сирета (в Ивано-Франковской и Черновицкой областях), Сяна, Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды до полутора метров на отдельных участках.
"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков", – сообщили в ГСЧС.
Напомним, 26 июня в Бучанском районе Киевской области выпал град, размер которого был почти с куриное яйцо.
Фокус сообщал о том, что июль в Украине будет жарким, в отдельных регионах воздух прогреется до +40 градусов, возможны дожди, грозы и пылевые бури.