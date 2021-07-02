Грози, град та шквали вітру: в Україні оголошено штормове попередження

Погода зіпсується майже по всій Україні, а жителів Закарпаття попередили про загрозу селевих потоків.

У пʼятницю, 2 липня, в Україні у звʼязку з високою ймовірністю злив з градом і шквалами вітру, оголошено штормове попередження. Причому, погодні умови зіпсуються практично по всій території країни, крім південного сходу.

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Як повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Києві та області очікуються грозові дощі з градом і сильним вітром.

Також у відомстві попередили українців про зміну гідрологічної ситуації.

2-3 липня на річках Закарпаття, басейнів Прута, Сирету (в Івано-Франківській і Чернівецькій областях), Сяну, Дністра (Львівська та Івано-Франківська області) очікується підвищення рівнів води до півтора метра на окремих ділянках.

"У місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та місцевого стоку, у гірських районах існує загроза формування локальних селевих потоків", — повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, 26 червня в Бучацькому районі Київської області випав град, розмір якого був майже з куряче яйце.

Фокус повідомляв про те, що липень в Україні буде спекотним, в окремих регіонах повітря прогріється до +40 градусів, можливі дощі, грози і пилові бурі.