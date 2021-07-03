Статистика коронавируса на 3 июля: 36 человек умерли, по числу новых случаев лидируют Киев и область

В Киеве зарегистрировали 185 новых инфицированных, в регионе — 48. Далее следуют Донецкая (43), Днепропетровская (40) и Полтавская (39) области.

За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 705 человек, среди них 27 детей и 22 медработника. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает Министерство здравоохранения.

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За пятницу человек госпитализированы, 36 — умерли, 1 072 — выздоровели. Также было сделано 43 004 теста на коронавирус, из которых методом ПЦР — 19 945, методом ИФА — 7 962, экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 — 15 097.

Всего за время пандемии в Украине:

заболели — 2 237 202 человека;

выздоровели — 2 170 656 человек;

умерли — 52 460 человек;

проведено ПЦР-тестов — 10 900 947.

За пятницу больше всего подтвержденных случаев COVID-19 выявили в Киеве (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 185 случаев;

Винницкая область — 11 случаев;

Волынская область — 6 случаев;

Днепропетровская область — 40 случаев;

Донецкая область — 43 случая;

Житомирская область — 23 случая;

Закарпатская область — 11 случаев;

Запорожская область — 37 случаев;

Ивано-Франковская область — 4 случая;

Киевская область — 48 случаев;

Кировоградская область — 6 случаев;

Луганская область — 10 случаев;

Львовская область — 29 случаев;

Николаевская область — 22 случая;

Одесская область — 38 случаев;

Полтавская область — 39 случаев;

Ровенская область — 11 случаев;

Сумская область — 21 случай;

Тернопольская область — 5 случаев;

Харьковская область — 31 случай;

Херсонская область — 23 случая;

Хмельницкая область — 16 случаев;

Черкасская область — 26 случаев;

Черновицкая область — 6 случаев;

Черниговская область — 14 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Среди украинцев за 3 июля вторую дозу прививки от COVID-19 получили 57 440 человек. Первую дозу получили 37 107 человек.

На протяжении минувших суток над вакцинацией украинцев работали 559 мобильных бригад, 1 410 пунктов прививок, 26 центров вакцинации.

По состоянию на 2 июля в список ожидания вакцинации записались 769 435 человек.

С начала кампании по вакцинации первую дозу вакцины получили 2 038 237 человек, обе дозы — 823 923 человека.

Фокус ранее писал, что распространение нового штамма коронавируса Дельта станет испытанием для Украины, стоящей перед угрозой новой волны эпидемии.

Также отмечалось, что, по мнению ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), толпы на стадионах Евро-2020, в пабах и барах в городах-организаторах являются движущей силой нынешнего роста заболеваемости коронавирусом в Европе.