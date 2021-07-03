Статистика коронавірусу на 3 липня: 36 осіб померли, за кількістю нових випадків лідирують Київ і область

У Києві зареєстрували 185 нових інфікованих, в регіоні — 48. Далі йдуть Донецька (43), Дніпропетровська (40) і Полтавська (39) області.

За минулу добу на коронавірус в Україні захворіли 705 осіб, серед них 27 дітей і 22 медпрацівника. Про це в суботу, 3 липня, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

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За минулу добу 420 осіб госпіталізовано, 36 — померли, 1 072 — одужали. За пʼятницю було зроблено 43 004 тести на коронавірус, з яких методом ПЛР — 19 945, методом ІФА — 7 962, експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 — 15 097.

Всього за час пандемії в Україні:

захворіли — 2 237 202 особи;

одужали — 2 170 656 осіб;

померли — 52 460 осіб;

проведено ПЛР-тестів — 10 900 947.

За пʼятницю найбільше підтверджених випадків COVID-19 виявили в Києві (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

Київ — 185 випадків;

Вінницька область — 11 випадків;

Волинська область — 6 випадків;

Дніпропетровська область — 40 випадків;

Донецька область — 43 випадки;

Житомирська область — 23 випадки;

Закарпатська область — 11 випадків;

Запорізька область — 37 випадків;

Івано-Франківська область — 4 випадки;

Київська область — 48 випадків;

Кіровоградська область — 6 випадків;

Луганська область — 10 випадків;

Львівська область — 29 випадків;

Миколаївська область — 22 випадки;

Одеська область — 38 випадків;

Полтавська область — 39 випадків;

Рівненська область — 11 випадків;

Сумська область — 21 випадок;

Тернопільська область — 5 випадків;

Харківська область — 31 випадок;

Херсонська область — 23 випадки;

Хмельницька область — 16 випадків;

Черкаська область — 26 випадків;

Чернівецька область — 6 випадків;

Чернігівська область — 14 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Серед українців за 3 липня другу дозу щеплення від COVID-19 отримали 57 440 осіб. Першу дозу отримали 37 107 осіб.

Протягом минулої доби над вакцинацією українців працювали 559 мобільних бригад, 1 410 пунктів щеплень, 26 центрів вакцинації.

Станом на 2 липня в список очікування вакцинації записалися 769 435 осіб.

З початку кампанії по вакцинації першу дозу вакцини отримали 2038237 чоловік, обидві дози — 823 923 особи.

Фокус раніше писав, що поширення нового штаму коронавірусу Дельта стане випробуванням для України, яка стоїть перед загрозою нової хвилі епідемії.

Також зазначалося, що, на думку ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоровʼя), натовпу на стадіонах Євро-2020, в пабах і барах в містах-організаторах є рушійною силою нинішнього зростання захворюваності коронавірусів в Європі.