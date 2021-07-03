Парк, велодорожки и ТРЦ: в Киеве показали проект благоустройства озера Вырлица (фото)

На презентации представители громады предложили почистить озеро, а также добавить место для выгула собак и скейт-парк.

На форуме развития общества в Киеве представили проект по благоустройству прилежащей территории озера Вирлица и строительства ТРЦ на проспекте Николя Бажана. Об этом сообщает ASPI News.

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Проектом предусматривается строительство пешеходной набережной с велодорожками, спортивные площадки, культурно-развлекательный центр с кинотеатром, художественными галереями и ресторанами.

В ходе общественных слушаний громадой было предложено также добавить огражденную зону для выгула собак, скейт-парк, а также почистить само озеро, которое сейчас находится в запущенном виде.

По словам одной из участниц форума, в Дарницком районе Киева есть мало цивилизованных мест для отдыха жителей.

"Благодаря инициативным киевлянам был создан фитнес-парк "Озеро Лебединое", где мирно уживаются утки, родители с детьми, спортсмены и молодежь. Если появится еще одно такое место, без вреда для экосистемы озера, это будет хорошо для развития инфраструктуры района и киевлян", — заявила жительница Дарницы, участвовавшая на форуме.

Сообщается, что на слушаниях принимали участие члены Общественного совета при Дарницком районном совете КГГА, глава Дарницкой РГА, а также представители КГГА.

Напомним, 24 июня стало известно, что хотят сделать рядом с озером Вирлица.

Ранее глава благоустройства Киева заявлял об угрозах из-за сноса МАФов в столице.