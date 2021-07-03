Парк, велодоріжки і ТРЦ: в Києві показали проект благоустрою озера Вирлиця (фото)

На презентації представники громади запропонували почистити озеро, а також додати місце для вигулу собак і скейт-парк.

На форумі розвитку суспільства в Києві представили проєкт з благоустрою прилеглої території озера Вирлиця і будівництва ТРЦ на проспекті Ніколя Бажана. Про це повідомляє ASPI News.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Проєкт передбачає будівництво пішохідної набережної з велодоріжками, спортивні майданчики, культурно-розважальний центр з кінотеатром, художніми галереями та ресторанами.

В ході громадських слухань громадою було запропоновано також додати огороджену зону для вигулу собак, скейт-парк, а також почистити саме озеро, яке зараз знаходиться в занедбаному стані.

За словами однієї з учасниць форуму, в Дарницькому районі Києва є мало цивілізованих місць для відпочинку жителів.

"Завдяки ініціативним киянам був створений фітнес-парк "Озеро Лебедине", де мирно уживаються качки, батьки з дітьми, спортсмени та молодь. Якщо зʼявиться ще одне таке місце, без шкоди для екосистеми озера, це буде добре для розвитку інфраструктури району та киян", — заявила мешканка Дарниці, яка брала участь на форумі.

Повідомляється, що на слуханнях брали участь члени Громадської ради при Дарницькій районній раді КМДА, голова Дарницької РДА, а також представники КМДА.

Нагадаємо, 24 червня стало відомо, що хочуть зробити поруч з озером Вирлиця.

Раніше глава благоустрою Києва заявляв про погрози через знесення МАФів у столиці.