"Смыло потоком воды": оккупанты сообщили о первых жертвах потопа в Крыму (видео)

Двух женщин в Бахчисарайском районе смыло большим потоком воды, в результате чего одна получила травмы, несовместимые с жизнью.

Оккупационные власти Крыма после нового потопа, обрушившегося на полуостров, сообщили о первых жертвах непогоды, передает РИА.

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Как сообщают спасатели, в Бахчисарайском районе из-за плохих погодных условий подтопило десятки домов.

Источники из силовых ведомств сообщают, что двух женщин в Крыму смыло большим потоком воды. Одна из них погибла, получив несовместимые с жизнью травмы, другая была госпитализирована в больницу.

Подконтрольная Кремлю "глава" Бахчисарайского района Людмила Пучкова сообщила, что после потопа один человек числится пропавшим без вести.

На некоторых участках вода поднималась до полутора метров, а синоптики прогнозируют продолжение осадков на территории оккупированного полуострова.

Сложная ситуация и в Ялте, где произошло третье за последние три недели подтопление. По словам "мэра" Ялты Янины Павленко, сотрудники МЧС работают над ликвидацией последствий масштабного потопа.

"Дождь идет с ночи, есть подтопления (снова — Кривошты и Вергасова). Ситуация под контролем, все службы города, а также сотрудники МЧС работают на местах — оперативно устраняют последствия стихии", — написала она в Facebook.

По данным Крымэнерго, из-за непогоды на оккупированном полуострове без электроснабжения остались 9,5 тысяч человек.

[ + – ] Потоп в Крыму

[ + – ] Потоп в Крыму

[ + – ] Потоп в Крыму

Ранее Фокус сообщал, что Крым ушел под воду из-за нового потопа. Масштабные осадки в Крыму привели к тому, что сразу три реки вышли из своих берегов. Из-за непогоды на полуострове объявлено штормовое предупреждение, а жителей предупреждают о возможных оползнях.

Также Фокус рассказывал, как Ялта осталась без света после масштабного потопа. В июне в туристическом городе выпало до 90 мм осадков, и в результате непогоды погиб мужчина, утонувший в воде.