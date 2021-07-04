"Змило потоком води": окупанти повідомили про перші жертви потопу в Криму (відео)

За даними Крименерго, через негоду на окупованому півострові без електропостачання залишилися 9,5 тисячі осіб.

Окупаційна влада Криму після нового потопу, що обрушився на півострів, повідомила про перші жертви негоди, передає РІА.

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Як повідомляють рятувальники, в Бахчисарайському районі через погані погодні умови підтопило десятки будинків.

Джерела з силових відомств повідомляють, що двох жінок в Криму змило великим потоком води. Одна з них загинула, отримавши несумісні з життям травми, інша була госпіталізована до лікарні.

Підконтрольна Кремлю "глава" Бахчисарайського району Людмила Пучкова повідомила, що після потопу одна людина вважається зниклою без вісті.

На деяких ділянках вода піднімалася до півтора метрів, а синоптики прогнозують продовження опадів на території окупованого півострова.

Складна ситуація і в Ялті, де сталося третє за останні три тижні підтоплення. За словами "мера" Ялти Яніни Павленко, співробітники МНС працюють над ліквідацією наслідків масштабного потопу.

"Дощ іде з ночі, є підтоплення (знову — Кривошти і Вергасова). Ситуація під контролем, усі служби міста, а також співробітники МНС працюють на місцях — оперативно усувають наслідки стихії", — написала вона вFacebook.

За даними Крименерго, через негоду на окупованому півострові без електропостачання залишилися 9,5 тисячі осіб.

[ + – ] Потоп в Криму

[ + – ] Потоп в Криму

[ + – ] Потоп в Криму

Раніше Фокус повідомляв, що Крим пішов під воду через новий потоп. Масштабні опади у Криму призвели до того, що відразу три річки вийшли зі своїх берегів. Через негоду на півострові оголошено штормове попередження, а жителів попереджають про можливі зсуви.

Також Фокус розповідав, як Ялта залишилася без світла після масштабного потопу. У червні в туристичному місті випало до 90 мм опадів, і в результаті негоди загинув чоловік, що потонув у воді.