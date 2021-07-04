Гроза, ливень и шквальный ветер: Бердянск накрыла непогода (видео)

Погода на юге Запорожской области к вечеру, 4 июля существенно испортилась.

В Бердянске Запорожской области к вечеру воскресенья началась сильная гроза, сопровождающаяся шквальным ветром.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

О приближающемся ухудшении погодных условий предупредили ранее в местной метеослужбе.

"Сегодня и завтра, 4 и 5 июля, ветер юго-восточный 6-11 м/сек, при грозах порывы до 20 м/сек. Высота волн в открытом море 13-15 дециметров", – говорилось в сообщении.

[ + – ] Предупреждение о непогоде

Сейчас местные жители и отдыхающие публикуют в соцсетях видео непогоды с побережья Азовского моря, которая разыгралась не только в городе, но и на море.

Судя по кадрам, ветер в городе такой силы, что чуть не ломает деревья. На безлюдный пляж обрушились потоки воды.

За кадром женщина, комментируя непогоду, произносит: "Вот такое творится, кошмар!"

[ + – ] Непогода в Бердянске

Напомним, 25 июня Ровно накрыл мощный дождь и ливни. А в отдельных районах города была заметна песчаная буря.

21 июня в Измаиле Одесской области прошел мощный ливень, который затопил улицы города.

А 21 июня во Львове жители из-за сильного дождя пересели на лодки.