Гроза, ливень и шквальный ветер: Бердянск накрыла непогода (видео)
Погода на юге Запорожской области к вечеру, 4 июля существенно испортилась.
В Бердянске Запорожской области к вечеру воскресенья началась сильная гроза, сопровождающаяся шквальным ветром.
О приближающемся ухудшении погодных условий предупредили ранее в местной метеослужбе.
"Сегодня и завтра, 4 и 5 июля, ветер юго-восточный 6-11 м/сек, при грозах порывы до 20 м/сек. Высота волн в открытом море 13-15 дециметров", – говорилось в сообщении.
Сейчас местные жители и отдыхающие публикуют в соцсетях видео непогоды с побережья Азовского моря, которая разыгралась не только в городе, но и на море.
Судя по кадрам, ветер в городе такой силы, что чуть не ломает деревья. На безлюдный пляж обрушились потоки воды.
За кадром женщина, комментируя непогоду, произносит: "Вот такое творится, кошмар!"
Напомним, 25 июня Ровно накрыл мощный дождь и ливни. А в отдельных районах города была заметна песчаная буря.
21 июня в Измаиле Одесской области прошел мощный ливень, который затопил улицы города.
А 21 июня во Львове жители из-за сильного дождя пересели на лодки.