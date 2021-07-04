Гроза, злива і шквальний вітер: Бердянськ накрила негода (відео)
Погода на півдні Запорізької області істотно зіпсувалася.
У Бердянську Запорізької області почалася сильна гроза, яка супроводжується шквальним вітром.
Про наближення погіршення погодних умов попередили раніше в місцевій метеослужбі.
"Сьогодні і завтра, 4 і 5 липня, вітер південно-східний 6-11 м/сек, при грозах пориви до 20 м/сек. Висота хвиль у відкритому морі 13-15 дециметрів", — говорилося в повідомленні.
Зараз місцеві жителі і відпочиваючі публікують в соцмережах відео негоди, яка розігралася не тільки в місті, а й на морі.
Судячи з кадрів, вітер в місті такої сили, що мало не ламає дерева. На безлюдний пляж обрушилися потоки води.
За кадром жінка, коментуючи негоду, вимовляє: "Ось таке твориться, кошмар!"
Нагадаємо, 25 червня Рівне накрив потужний дощ і зливи. А в окремих районах міста була помітна піщана буря.
21 червня в Ізмаїлі Одеської області пройшла потужна злива, яка затопила вулиці міста.
А 21 червня у Львові мешканці через сильний дощ пересіли на човни.