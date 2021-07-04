Гроза, злива і шквальний вітер: Бердянськ накрила негода (відео)

Погода на півдні Запорізької області істотно зіпсувалася.

У Бердянську Запорізької області почалася сильна гроза, яка супроводжується шквальним вітром.

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Про наближення погіршення погодних умов попередили раніше в місцевій метеослужбі.

"Сьогодні і завтра, 4 і 5 липня, вітер південно-східний 6-11 м/сек, при грозах пориви до 20 м/сек. Висота хвиль у відкритому морі 13-15 дециметрів", — говорилося в повідомленні.

[ + – ] Попередження про негоду

Зараз місцеві жителі і відпочиваючі публікують в соцмережах відео негоди, яка розігралася не тільки в місті, а й на морі.

Судячи з кадрів, вітер в місті такої сили, що мало не ламає дерева. На безлюдний пляж обрушилися потоки води.

За кадром жінка, коментуючи негоду, вимовляє: "Ось таке твориться, кошмар!"

[ + – ] Негода в Бердянську

Нагадаємо, 25 червня Рівне накрив потужний дощ і зливи. А в окремих районах міста була помітна піщана буря.

21 червня в Ізмаїлі Одеської області пройшла потужна злива, яка затопила вулиці міста.

А 21 червня у Львові мешканці через сильний дощ пересіли на човни.