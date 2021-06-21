Плавающие машины, озеро под горсоветом: мощный ливень добрался и до Измаила (видео)

По информации мэра города, в населенном пункте менее, чем за час выпал 61% месячных осадков.

В Измаиле Одесской области прошел мощный ливень, который затопил улицы города. Мэр Андрей Абрамченко со ссылкой на Дунайскую гидрометобсерваторию сообщил, что за 48 минут в городе выпало 36 мм осадков при месячной норме в июне 59 мм. Таким образом менее, чем за час в Измаиле выпал 61% месячных осадков.

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По словам Абрамченко, из-за сильного ливня часть города оказалась без электричества.

Одесское издание "Думская" опубликовало видео с последствиями непогоды в Измаиле.

Так, судя по роликам, под зданием Измаильского горсовета образовалась небольшое озеро, в котором начали купаться люди.

[ + – ] Потоп в Измаиле

А на улицах Измаила оказалось столько воды, что машинам пришлось "плыть" по дорогам.

[ + – ] Потоп в Измаиле

[ + – ] Потоп в Измаиле

Похожие видео публиковали и пользователи соцсетей.

[ + – ] Потоп в Измаиле

По информации портала Vgorode, местные спасатели сразу же приступили к откачиванию дождевой воды с городских улиц. Ряд живущих же в частном секторе жаловались, что у них были полностью затоплены подвалы домов.

[ + – ] Потоп в Измаиле Фото: пресс-служба ГСЧС

[ + – ] Потоп в Измаиле Фото: пресс-служба ГСЧС

[ + – ] Потоп в Измаиле Фото: пресс-служба ГСЧС

Отметим, ранее Фокус сообщал, что циклон из Крыма добрался и до Буковины: из-за сильных ливней оказались затоплены дома, мосты и дороги.

Напомним, 20-21 июня в Украину зашел мощный антициклон, который принес с собой летний зной. В это же время, на западе Украины сохраняется действие циклона, который на днях привел к катастрофическому потопу в Крыму.