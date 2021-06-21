Плаваючі машини, озеро під міськрадою: потужна злива дісталася і до Ізмаїла (відео)

За інформацією мера міста, в населеному пункті менш ніж за годину випав 61% місячних опадів.

В Ізмаїлі Одеської області пройшла потужна злива, яка затопила вулиці міста. Мер Андрій Абрамченко з посиланням на Дунайську гідрометобсерваторію повідомив, що за 48 хвилин в місті випало 36 мм опадів при місячній нормі в червні 59 мм. Таким чином менш ніж за годину в Ізмаїлі випав 61% місячних опадів.

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За словами Абрамченко, через сильну зливу частина міста опинилася без електрики.

Одеське видання "Думська" опублікувало відео з наслідками негоди в Ізмаїлі.

Так, судячи з роликів, під будівлею Ізмаїльської міськради утворилося невелике озеро, в якому почали купатися люди.

[ + – ] Потоп в Ізмаїлі

А на вулицях Ізмаїла виявилося стільки води, що машинам довелося "плисти" по дорогах.

[ + – ] Потоп в Ізмаїлі

[ + – ] Потоп в Ізмаїлі

Схожі відео публікували й користувачі соцмереж.

[ + – ] Потоп в Ізмаїлі

За інформацією порталу Vgorode, місцеві рятувальники відразу ж приступили до відкачування дощової води з міських вулиць. Ряд мешканців приватного сектору скаржився, що у них були повністю затоплені підвали будинків.

[ + – ] Потоп в Ізмаїлі Фото: прес-служба ДСНС

[ + – ] Потоп в Ізмаїлі Фото: прес-служба ДСНС

[ + – ] Потоп в Ізмаїлі Фото: прес-служба ДСНС

Відзначимо, раніше Фокус повідомляв, що циклон з Криму дістався і до Буковини: через сильні зливи було затоплено будинки, мости й дороги.

Нагадаємо, 20-21 червня в Україну зайшов потужний антициклон, який приніс з собою літню спеку. На заході зберігається дія циклону, який днями призвів до катастрофічного потопу в Криму.