Наводнение в Крыму: двух женщин унесло потоком воды, одна из них погибла (видео)

На оккупированном полуострове возможен сход селевых потоков, синоптики не обещают улучшения погоды еще как минимум 2 дня.

В Крыму из-за сильных дождей снова подтопила некоторые города. На этот раз пострадали жители села Албат и Фоте Сало в Бахчисарайском районе полуострова. Об этом сообщает ТСН.Ранок.

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Сообщается, что подтопленными оказалось около 80 домовладений. Эвакуировано 164 человека. А в Бахчисарайском районе большая вода уносила автомобили, валила деревья, а также размывала дороги. Двух женщин смыло мощным потоком воды. Одна из них погибла, а вторая — попала в больницу с травмами.

Из-за дождей в Крыму из берегов вышла река Бельбек, оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Есть вероятность выхода из берегов реки Коккозка.

По информации издания оккупантов "Крымское информационное агентство", в Бахчисарайском районе возможен сход селевых потоков. Ожидается выпадение еще 30-50 мм осадков. Подъем воды может составить от полуметра до 1,5 метра.

Синоптики прогнозируют, что погода на полуострове улучшится к 7 июля. Сегодня и завтра (5 и 6 июля) ожидаются грозовіе дожди. После 7 числа температура повысится до 27-32 градусов.

Напомним, паводок в Крыму начался еще вчера, объявлено штормовое предупреждение. Ранее сообщалось, что из берегов вышло три реки: Бельбек, Коккозка и Бага.