Паводок в Крыму: в Бахчисарайском районе введен режим ЧС (видео)
На оккупированном полуострове объявлено штормовое предупреждение на два ближайших дня.
Режим чрезвычайной ситуации введен в Бахчисарайском районе оккупированного Россией Крыма, пострадавшем от паводка.
Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на так называемую главу администрации района Людмила Пучкова.
"Принято решение о введении режима ЧС муниципального масштаба", – заявила чиновница.
Издание пишет, что на полуострове объявлено штормовое предупреждение на 4 и 5 июля из-за ливней и вероятного схода селевых потоков.
Напомним, на аннексированный Крым из-за ухудшения погодных условий обрушился новый потоп. Из-за обильных осадков на оккупированном полуострове вышли из берегов реки Бельбек, Коккозка и Бага.
Позже появилась информация, что в Бахчисарайском районе из-за плохих погодных условий подтопило десятки домов. Двух женщин смыло большим потоком воды. Одна из них погибла, получив несовместимые с жизнью травмы.
Фокус писал о том, что потоки воды продолжают затапливать Ялту и окрестности города. В городе выпало рекордное количество осадков — до 90 миллиметров.