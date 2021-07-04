Паводок в Крыму: в Бахчисарайском районе введен режим ЧС (видео)

На оккупированном полуострове объявлено штормовое предупреждение на два ближайших дня.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Бахчисарайском районе оккупированного Россией Крыма, пострадавшем от паводка.

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Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на так называемую главу администрации района Людмила Пучкова.

"Принято решение о введении режима ЧС муниципального масштаба", – заявила чиновница.

[ + – ] Ливни в Крыму

Издание пишет, что на полуострове объявлено штормовое предупреждение на 4 и 5 июля из-за ливней и вероятного схода селевых потоков.

[ + – ] Потоп в Крыму

[ + – ] Паводок в Бельбеке

Напомним, на аннексированный Крым из-за ухудшения погодных условий обрушился новый потоп. Из-за обильных осадков на оккупированном полуострове вышли из берегов реки Бельбек, Коккозка и Бага.

Позже появилась информация, что в Бахчисарайском районе из-за плохих погодных условий подтопило десятки домов. Двух женщин смыло большим потоком воды. Одна из них погибла, получив несовместимые с жизнью травмы.

Фокус писал о том, что потоки воды продолжают затапливать Ялту и окрестности города. В городе выпало рекордное количество осадков — до 90 миллиметров.