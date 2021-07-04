Паводок в Криму: в Бахчисарайському районі введено режим надзвичайної ситуації (відео)

На окупованому півострові оголошено штормове попередження на два найближчих дня.

Режим надзвичайної ситуації уведений в Бахчисарайському районі окупованого Росією Криму, постраждалому від паводку.

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Про це в неділю, 5 липня, повідомляє РІА Новини, посилаючись на так звану главу адміністрації району Людмилу Пучкову.

"Прийнято рішення про введення режиму НС муніципального масштабу", — заявила чиновниця.

[ + – ] Зливи в Криму

Видання пише, що на півострові оголошено штормове попередження на 4 і 5 липня через зливи і ймовірне сходження селевих потоків.

[ + – ] Потоп в Криму

[ + – ] Паводок в Бельбеку

Нагадаємо, на анексований Крим через погіршення погодних умов обрушився новий потоп. Через рясні опади на півострові вийшли з берегів річки Бельбек, Коккозка і Бага.

Пізніше з'явилася інформація, що в Бахчисарайському районі через погані погодні умови підтопило десятки будинків. Двох жінок змило великим потоком води. Одна з них загинула, отримавши несумісні з життям травми.

Фокус писав про те, що потоки води продовжують затоплювати Ялту і околиці міста. У місті випала рекордна кількість опадів — до 90 міліметрів.