Повінь в Криму: двох жінок віднесло потоком води, одна з них загинула (відео)

На окупованому півострові можливе сходження селевих потоків, синоптики не обіцяють поліпшення погоди ще як мінімум 2 дні.

У Криму через сильні дощі знову підтопило деякі міста. Цього разу постраждали жителі села Албат і Фоте Сало в Бахчисарайському районі півострова. Про це повідомляє ТСН.Ранок.

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Повідомляється, що підтопленими виявилися близько 80 домоволодінь. Евакуйовано 164 людини. А в Бахчисарайському районі велика вода забирала автомобілі, валила дерева, а також розмивала дороги. Двох жінок змило потужним потоком води. Одна з них загинула, а друга — потрапила в лікарню з травмами.

Через дощі в Криму з берегів вийшла річка Бельбек, окупаційна влада ввела режим надзвичайної ситуації. Є ймовірність виходу з берегів річки Коккозка.

За інформацією видання окупантів "Кримське інформаційне агентство", в Бахчисарайському районі можливе сходження селевих потоків. Очікується випадання ще 30-50 мм опадів. Підйом води може скласти від пів метра до 1,5 метра.

Синоптики прогнозують, що погода на півострові покращиться до 7 липня. Сьогодні і завтра (5 і 6 липня) очікуються грозові дощі. Після 7 числа температура підвищиться до 27-32 градусів.

Нагадаємо, паводок в Криму почався ще вчора, оголошено штормове попередження. Раніше повідомлялося, що з берегів вийшло три річки: Бельбек, Коккозка і Бага.